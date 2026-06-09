„Řidič osobního vozu zatím z neznámého důvodu přejel do protisměru a narazil do protijedoucího nákladního automobilu,“ informoval redakci iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Pavel Truxa.
„Kamion se v důsledku nehody převrátil na bok,“ doplnil Truxa.
Řidič osobního automobilu následkům havárie na místě podlehl. „V péči jsme měli dále pacienta s lehčími poraněními, kterého jsme po ošetření převezli do nemocnice v Čáslavi, kde se podrobí dalším vyšetřením,“ uvedla mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.
Na silnici probíhají vyprošťovací a odklízecí práce a podle policie by měla zůstat uzavřená až do 18. hodiny.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz