Havárie byla hlášená krátce po 6:30. „Na místě probíhala resuscitace zraněného motorkáře, ale na místě bohužel zraněním podlehl,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. V osobním autě se nikdo nezranil. Policie nyní bude zjišťovat okolnosti, průběh a míru zavinění účastníků nehody.
K nehodě vyjeli také hasiči z Jílového u Prahy a jednotka dobrovolných hasičů z Těptína. Silnice 107 je uzavřená. Podle mluvčí středočeských záchranářů Moniky Novákové ke střetu vyrazila jednotka záchranářů, posádka s lékařem i letecká záchranná služba.
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U zraněného motorkáře byla provedena na místě resuscitace. Vážným zraněním však přes rychlou pomoc nakonec podlehl.
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