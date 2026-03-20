„Slova došla. V pátek 13. března 2026 došlo k tragické dopravní nehodě, kdy zemřela nezletilá dívenka pod koly tramvaje. Tato událost otřásla celým dopravním podnikem,“ napsal DPP na facebookový profil kampaně, kde zveřejnil také fotografii tramvaje s potiskem skóre.
„Myslíme na rodinu a blízké v této těžké chvíli,“ stojí dál v příspěvku.
DPP zároveň vyzývá rodiče, aby svým dětem opakovaly například nutnost rozhlížet se, nekoukat do mobilu, nemít nahlas puštěná sluchátka či nepřecházet bezprostředně za tramvají, protože zrovna může jet vůz z opačného směru.
Nehoda se stala v pražském Břevnově v Bělohorské ulici u zastávky Drinopol, nacházející se jen několik desítek metrů od Základní školy Marjánka, kterou dívka navštěvovala.
|
„Případ je stále ve vyšetřování. Podle prvotních informací měla dívka vyjít zpoza tramvaje, která stála v zastávce, a přecházet nebo přebíhat na druhou stranu přes kolejový svršek. Dívka si nevšimla tramvaje, která jela v protisměru, takže došlo k zachycení,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.
Tramvaj dívce způsobila zranění neslučitelná se životem a přes vyproštění zpod soupravy na místě zemřela.
|
Na dívku vzpomíná také základní škola, kam chodila. V budově na její počest vytvořila veřejně přístupné pietní místo. Místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková v reakci na nehodu uvedla, že vedení městské části navýší preventivní programy dopravní výchovy na školách.
Rozporuplné názory na kampaň
Pražský dopravní podnik loni evidoval celkem 72 srážek chodců s tramvajemi, což představuje meziroční pokles o 14,3 procenta. Ve většině případů, konkrétně v 82 %, se události obešly bez zranění nebo jen s lehkými následky. Těžká zranění utrpělo 16 sražených. Dvě nehody skončily smrtí chodce, stejně jako v předchozím roce.
Podle DPP ke zlepšení statistik srážek chodců s tramvajemi dlouhodobě přispívá také kampaň Neskákej mi pod kola, která funguje už několik let. Vedle skóre uvádějícího počet obětí v aktuálním roce nechal DPP před časem také polepit jeden autobus a tramvaj nápadným bannerem v čele s lebkou, který upozorňuje mimo jiné na dodržování přepravního řádu, a tím pádem bezpečné cestování v MHD. Na vozovkách lidé také mohou narazit na obrysy postav – fiktivních obětí.
DPP zkraje roku zveřejnila i několik loňských srážek chodců s tramvají. V záběrech se objevují frekventované zastávky jako Invalidovna, I. P. Pavlova, Nádraží Holešovice, Palmovka či Chmelnice.
|
Na kampaň panují různé názory. Podle řady lidí je taková údernost v pořádku, jiní jí vyčítají přílišnou drsnost a údajnou neúctu k obětem neštěstí.
„Dělat z této nešťastné události skóre jako u nějakého zápasu? Je to naprosto nechutné a odporné,“ zaznělo také v jednom z komentářů k aktuálnímu statusu na Facebooku.
Pražský dopravní podnik v roce 2022 reagoval na kritiku s tím, že o výsměch rozhodně nejde. „Není to rozhodně nějaký blahozpěv na tramvaje, že vyhrávají boj, právě naopak, je to snaha udržet remízu 0:0. Je třeba k tomu nepřistupovat jako k soutěži a už vůbec ne jako k neúctě k mrtvým,“ uvedla tehdy pro iDNES.cz mluvčí DPP Aneta Řehková.
„V těchto aktivitách budeme i nadále pokračovat ve zvýšené intenzitě,“ potvrdil zkraje roku člen představenstva a dopravní ředitel DPP Jan Barchánek.
|
„Nemohou ale zcela nahradit výchovu dětí v rodinách a vzdělávání na školách v oblasti bezpečnosti provozu na komunikacích,“ dodal. Upozornil také na to, že loni DPP zaznamenal první smrtelný úraz dítěte za uplynulých 10 let.
„Hlavní příčiny srážek se pořád opakují: nerespektování elementárních dopravních pravidel (přebíhání na červenou; vstup na trať bez rozhlédnuti se), ignorování okolí a pocit naprostého bezpečí (pozornost upřena pouze na displej telefonu často v kombinaci se sluchátky v uších),“ doplnil.