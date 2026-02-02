Muž v Praze zemřel po pádu z okna, policie už byla na místě kvůli jinému případu

Po chvíli přijeli také záchranáři, kteří však muži nedokázali pomoct. Lékař u něj konstatoval smrt.
„Na místo byl povolán koroner a vyjely sem také výjezdové skupiny kriminalistů z obvodního i krajského policejního ředitelství,“ napsal Týdeník Policie.
Hasiči ve vnitrobloku postavili zástěnu a policisté místo smrti ohraničili páskami. S kriminalisty 1. oddělení dorazil i psovod se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání lidských těl. Policejní hlídka střežila vstup do objektu.
Agentura Aktu.cz později napsala, že vyšetřovatelé na místě hledali také další tělo, ale to se jim najít nepodařilo. Okolnosti, jež policisty k této domněnce vedly, zůstávají nejasné.
„Prověřujeme úmrtí muže po pádu z okna v 7. patře obytného domu v Gorazdově ulici. Celou událostí se nyní zabývají kriminalisté,“ řekl policejní mluvčí Richard Hrdina pro Týdeník Policie.
Totožnost zemřelého kriminalisté znají. Otázkou zůstává, jak k pádu muže z okna došlo, co momentu předcházelo, a zda případ souvisí s předešlým vyšetřováním policistů.