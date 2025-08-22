Mrtvola na hladině přehrady. V hostivařské nádrži se utopil padesátník

„Policisté kolem patnácté hodiny přijali na linku 158 oznámení o tom, že na hladině (Hostivařské) přehrady bylo nalezeno tělo bez známek života,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
„K nahlášené události vyjeli policisté a následně lékař na místě potvrdil exitus,“ sdělil dále Rybanský.
Událost budou policisté dále vyšetřovat, aby zjistili proč se muž utopil. Utonulému bylo podle Rybanského kolem padesáti let.
Smrt utonutím potvrdila pro iDNES.cz také mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Uvedla, že záchranáři dorazili na místo, kde už ale muži nemohli pomoci.
„Na místo jsme vyslali inspektora a lékaře. Po příjezdu na místo záchranáři zjistili, že muž jeví známky smrti,“ potvrdila Poštová.