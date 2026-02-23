Leželi dlouho mrtví. Policie vyšetřuje smrt seniorského páru na Nymbursku

  18:30
Nymburští kriminalisté vyšetřují úmrtí muže a ženy seniorského věku v Lysé nad Labem. Jejich těla ležela v bytě delší dobu. Policie u obou nařídila soudní pitvu. Těla prohledal také koroner, který vyloučil cizí zavinění.

„V Lysé nad Labem jsme nalezli dvě těla bez známek života. Na místo byli povoláni také nymburští kriminalisté a koroner, který bude ohledávat těla, a určí předběžnou příčinu úmrtí, vyloučí, či potvrdí cizí zavinění,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.

Dodala, že v případu bude také nařízena soudní pitva. „Těla tam pravděpodobně byla delší dobu, ale v tuto chvíli nedokážeme říct, jak dlouho,“ konstatovala Richterová.

Policie podle Richterové zatím nepracuje s variantou cizí zavinění. „Jedná se o muže a ženu seniorského věku, pravděpodobně pár,“ řekla mluvčí. Další informace neuvedla.

Lysá nad Labem (orientační místo incidentu)

Lysá nad Labem (orientační místo incidentu)

Sparťané otočili extraligovou dohrávku v Mladé Boleslavi, rozhodl Vesalainen

Sparťanští hokejisté Pavel Kousal (vpravo) a Tomáš Hyka slaví gól.

Sparťanští hokejisté vyhráli v dohrávce 34. kola extraligy na ledě předposlední Mladé Boleslavi 3:2 a přiblížili se na jeden bod pátému Třinci i šestému Hradci Králové. O teprve druhé výhře Pražanů z...

22. února 2026  17:20,  aktualizováno  20:49

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

22. února 2026  20:27

