Na Staroměstské náměstí míří 17metrový smrk, rozsvěcet ho budou tajně

Několikanásobný mistr ČR v práci s motorovou pilou Jiří Vorlíček strom pro Staroměstské náměstí pokácel v Kamenném Přívozu nedaleko Prahy po deváté ráno, pak ještě dvě hodiny upravoval jeho kmen, aby mohl být v cíli dobře usazen.

Letos jde o 17,5 metru vysoký smrk ztepilý. Jeho majitel Roman Veselý jej vysadil zhruba před 40 lety na zahradě u své chaty.

„Bohužel, když jsem ho zasadil, nepřemýšlel jsem. Strom má vrchní kořeny, je blízko plotu a nadzvedává jak mou, tak sousedovu podezdívku. A navíc je blízko komunikace, tady je to otevřené, fouká občas silný vítr. Kdyby na někoho spadl, nestálo by to za to,“ vysvětlil Veselý, proč strom chce nahradit jiným. Takto za něj dostal od metropole 10 tisíc korun a ještě se strom dočká obdivu návštěvníků Staroměstského náměstí.

Podle dřevorubce Jiřího Vorlíčka je strom zdravý a pravidelně rostlý. Jeho stáří podle letokruhů odhaduje na zhruba 35 let.



Náhradník Praha má vybraný také záložní strom, který roste nedaleko Kladna. Pokácený by byl v případě, kdyby se dnes poražený strom při dopravě poškodil. Loňský vánoční strom pocházel ze Semil, byl vysoký 25 metrů.

„Jako již tradičně je to strom, který by byl stejně pokácen. Majitel nám ho nabídl k odprodeji. Letos jsme vybírali ne podle výšky, ale podle tvaru, aby byl pravidelný,“ řekl předseda představenstva společnosti Technologie hl. m. Prahy Tomáš Jílek.

Dopoledne strom jeřáb naložil na 26 metrů dlouhý kamion. Ten jej převeze do Modletic u Prahy a odtud se v noci z pondělí na úterý vydá po dálnici D1 do centra Prahy. Kvůli průjezdu bude nutné vyklidit Pařížskou ulici - nebudou zde moct parkovat auta.

Strom bude letos rozsvícený bez účasti diváků. Praha proto ani neoznámí termín, kdy se strom poprvé rozsvítí, pravděpodobně se tak stane první adventní víkend v noci.

„Ozdoben bude takovým způsobem, který asi odpovídá divné době, ve které žijeme. To znamená objeví se na něm určitě barvy české národní trikolory. Udělali jsme takovou anketu mezi občany, není bez zajímavosti, že zvítězilo takové uměřené a poměrně střízlivější ozdobení. A my jsme to respektovali,“ řekl Jílek. Podle něj to ale neznamená, že by strom byl chudý, použito bude asi šest kilometrů světelných řetězů a stovky ozdob.



Oslavy Vánoc v Praze budou letos z důvodu pandemie v omezené podobě, budou chybět tradiční velké trhy a doprovodné akce.