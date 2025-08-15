Meteorologové odvolali smogovou situaci pro Prahu a dva kraje. Netrvala ani tři dny

Více než dva dny platila nad Prahou a Středočeským krajem smogová situace. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ji vyhlásil ve středu odpoledne kvůli nadlimitním koncentracím přízemního ozonu. Smogová situace vyhlášená ze stejného důvodu ve čtvrtek odpoledne pro Ústecký kraj byla odvolána rovněž.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„Smogová situace skončila vydáním této informace,“ uvedl ČHMÚ v pátek před 22:00 ve vztahu k Praze a Středočeskému kraji.

Smogová situace souvisí s vysokými teplotami vzduchu a intenzitou slunečního záření, řekl ve středu ČTK Vojtěch Umlauf z ČHMÚ. Přízemní ozon vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku právě při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.

V Ústeckém kraji platí smogová situace, lidé mají omezit fyzickou zátěž

Při nadlimitní koncentraci ozonu meteorologové doporučují, aby lidé při pobytu venku omezili fyzickou zátěž spojenou se zvýšenou frekvencí dýchání. Platí to zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti.

