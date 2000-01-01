náhledy
Práce na novém dopravním terminálu Praha-Smíchov nezastavují. Dělníci pokračují ve výstavbě dvou nových nástupišť, zprovoznit by se měla na podzim. Stavba je součástí více než pětimiliardové rekonstrukce tohoto dopravního uzlu a jeho okolí. Kompletní terminál by měl být hotový na konci roku 2028.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Průběh rekonstrukce představili ve středu dopoledne ministr dopravy Ivan Bednárik a Tomáš Tóth, nový šéf Správy železnic, kteří se zúčastnili kontrolního dne na rozsáhlém staveništi. To se rozkládá na ploše od Výtoňského pod Dvorecký most.
Nádraží historicky hraje důležitou roli ve vlakovém spojení Prahy se západními Čechami.
„V říjnu otevřeme zrekonstruované třetí a nové čtvrté nástupiště,“ uvedl Aleš Gothard, ředitel společnosti Metrostav TBR, vedoucího člena sdružení zhotovitelů.
Čtvrtý peron poslouží hlavně cestujícím ve spojích směřujících přes Pražský semmering směrem na Prahu-Zličín (Řepy) a dále na Hostivici, Chýni a Rudnou.
Spolu s nástupiština cestující čekají také nové podchody. Staví se mimo jiné také lávka, která propojí Smíchov a Radlice.
Rekonstrukce se dotýká také výpravní budovy, klíčové pro provoz stanice. Hotová je je její hrubá stavba, na jaře dostane fasádu a vnitřní vybavení.
Celková stavba s novými nástupišti, kolejišti, lávkou a technologickými objekty a mosty, má být dokončena v závěru roku 2028.
Do stavby jsou zahrnuty také tři mosty v okolí Smíchovského nádraží. Vlaky už jezdí po zprovozněné konstrukci vedoucí přes Nádražní ulici. Při přemostění Hořejšího nábřeží se využívá provizorní ocelový most.
„Stavbu koordinujeme s hlavním městem. Tento postup nám umožní uspořit čas a prostředky,“ vysvětlil Tóth. U nádraží probíhá také další rozsáhlá výstavba. Vzniká tu mj. další etapa Smíchov City v režii Sekyra Group, vzniknou i parkovací dům či hotel.
V roce 2028 plánuje Správa železnic zahájit také rekonstrukci nádražní budovy, která bude samostatným projektem. Dokončení se předpokládá za další dva roky.
Vizualizace rekonstrukce nádražní stanice Praha-Smíchov.
Smíchovské nádraží patří spolu s Masarykovým a Hlavním nádražím k nejvytíženějším železničním uzlům v Praze.
Stanice byla otevřena v roce 1862 jako druhé velké nádraží v metropoli. Současná budova pochází z 50. let minulého století, protože původní stavby se mimo jiné kvůli poškození během druhé světové války nedochovaly.
