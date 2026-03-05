Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...
Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...
Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...
V přízemí obchodního centra Nový Smíchov dnes vyrostlo provizorní tržiště tajemných balíčků. Dlouho před tím, než organizátoři odkryli vstupní bránu, začali se před ní zastavovat první zvědavci, aby...
Zatímco nebe nad jihoománským přístavem Salálá v úterý v poledne křižovaly íránské drony a okna hotelových resortů se třásla pod náporem explozí, čeští turisté řeší nečekané dilema: Mají se nechat...
Prahu znovu rozdělí fotbal. Sparta a Slavia se utkají v dalším derby pražských S, zápase, který tradičně přináší obrovské emoce, vyprodané tribuny i nezapomenutelné sportovní okamžiky. Jaká je...
K požáru jeřábu dnes ráno vyjížděli hasiči na mezi Lipenci a Jílovištěm v okrese Praha-západ. Zásah uzavřel tah z jihu Prahy na Mníšek pod Brdy, který přechází v dálnici D4. Krátce před třináctou...
Dramatický dojezd do porodnice u Apolináře ve středu zajistila rodičce pražská policie. Hlídka v dopolední špičce bezpečně provedla kolonou na Jižní spojce vůz s rodící ženou, která přivedla na svět...
Místo kavárny cílící především na turistický provoz nově zmrzlinárna. To je aktuální stav obchodu v pilíři Čechova mostu. Město věří, že místo se stane díky novému nájemci cenově dostupnou a...
Botanická zahrada hlavního města Prahy neuspěla s ústavní stížností ve sporu s architektem Zdeňkem Deylem. Justice přiznala Deylovi téměř 270 tisíc korun plus úroky za neoprávněné užití autorského...
Hygienici odhalili v jedné z restaurací v Praze 6 ohnisko žloutenky typu A, onemocnělo jí devět lidí včetně jejího majitele. Odborníci v provozovně zjistili nevyhovující osobní i provozní hygienu,...
Pozdvižení na autobusové zastávce Kačerov v Praze vyvolal v úterý večer agresivní muž. Podle svědků napadal kolemjdoucí a bránil v odjezdu autobusu, do kterého se následně snažil dostat násilím. Na...
Hru bílých proti modrým rozřízne štiplavý zvuk píšťalky. „Hop, hop, hop,“ gestikuluje energicky kouč Petr Martínek směrem k jednomu z útočníků, jehož pohyb se mu zrovna úplně nepozdával. Pokyn navíc...
Neznámý pachatel posprejoval v noci na čtvrtek tři sloupky z ohrazení mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí. Na jeden vyobrazil kříž, na druhý rovnítko a na třetí hákový kříž. Obrazce...
Stavbaři, kteří opravují most Šmejkalka na dálnici D1 u Senohrab, končí s demolicí poloviny nosné konstrukce ve směru na Prahu. Následovat bude výstavba nové části mostu. Auta projíždějí úsekem v...
Pražská městská hromadná doprava se u svých uživatelů těší značné oblibě, vyplývá z čerstvého průzkumu agentury STEM/MARK. Cestující na Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP) nejvíce oceňují...