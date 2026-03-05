OBRAZEM: Dynamická proměna Smíchova. Už letos bude mít terminál dvě nová nástupiště

Jan Bohata
  5:11
Práce na novém dopravním terminálu Praha-Smíchov nezastavují. Dělníci pokračují ve výstavbě dvou nových nástupišť, zprovoznit by se měla na podzim. Stavba je součástí více než pětimiliardové rekonstrukce tohoto dopravního uzlu a jeho okolí. Kompletní terminál by měl být hotový na konci roku 2028.
Průběh rekonstrukce představili ve středu dopoledne ministr dopravy Ivan... Snáz se bude pasažérům cestovat ze Smíchovského nádraží od podzimu, dojde totiž... Přestavba smíchovského nádraží v Praze pokračuje. Letos na podzim budou hotová... Nádraží hraje důležitou roli ve vlakovém spojení Prahy se západními Čechami.... „V říjnu otevřeme zrekonstruované třetí a nové čtvrté nástupiště,“ uvedl Aleš... Čtvrtý perón poslouží hlavně cestujícím ve spojích směřujících přes Pražský... Spolu s nástupišti v říjnu na cestující čekají také nové podchody. Staví se... Rekonstrukce se dotýká také výpravní budovy, klíčové pro provoz... Stavba, která zahrnuje nová nástupiště, kolejiště, lávku i technologické... Do stavby jsou zahrnuty také tři mosty v okolí Smíchovského nádraží. Vlaky už... „Stavbu koordinujeme s hlavním městem. Tento postup nám umožní uspořit čas a... Ve roce 2028 plánuje Správa železnic zahájit také rekonstrukci nádražní budovy,...

