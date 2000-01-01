náhledy
Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už se zcela změní. Vlaky začnou už zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva provozní relikty původního nádraží. Pojďte se podívat do nitra stavby objektivem a z větší části i slovem Ropidu – Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy. Takto vypadá vizualizace celého nového dopravního uzlu.
Autor: PID
V původní odbavovací hale se toho ještě zatím moc neděje, a tak můžeme zplna nasávat původní atmosféru, mnohdy doslova. Ale i na halu se brzy dostane, Správa železnic ji plánuje kompletně rekonstruovat, avšak se zachováním původních prvků a kvalit a očištěním o vrstvy následného balastu.
Autor: PID
Zajímavější věci se dějí na povrchu. Zde stojíme přímo na zlomu starého a nového; první a druhé nástupiště zůstávají v původním jako poslední, aby mohl být zachován částečný provoz nádraží. Třetí nástupiště je však již z gruntu nové a vedle něj přibylo ještě nástupiště čtvrté.
Autor: PID
Třetí a čtvrté nástupiště, nový svět. Jak je vidět, tady se finišuje – položené jsou koleje, objevují se první návěstidla, připravuje se trakční vedení a finišují povrchy nástupišť.
Autor: PID
Zcela nové čtvrté nástupiště je o něco užší než třetí, tedy alespoň v jeho jižní části, neboť vedle něj z druhé strany vzniká ještě kusá kolej. Přístřešky zde prodlouží krytou část nástupiště, základem zastřešení bude budoucí velká platforma nad kolejemi.
Autor: PID
Ústí jižního podchodu – z jedné strany budou eskalátory, z druhé schody. Les sloupů pak bude držet budoucí střechu terminálu.
Autor: PID
Eskalátory i schodiště z jižního podchodu mají zastřešení, zpočátku totiž bude (do dostavby návazného terminálu a souvisejí střechy) nástupiště v této části odkryté.
Autor: PID
Přechod nové a staré části jižního podchodu
Autor: PID
A schodištěm se dostaneme zpátky na perony – vpravo už je postavený výtah.
Autor: PID
Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze
Autor: PID
Pohled dozadu – odsud jsme přišli. Betonový most nad kolejemi je základem autobusového terminálu a celé plochy nad nádražím. Byl vybudován v předstihu, stejně jako severní, aby později práce tolik nenarušovaly provoz pod ním. Z pohledu vpravo pak vznikne ještě parkovací dům. Budou do něj ústit podchody, silničně bude napojený přímo na Dobříšskou ulici, nezatíží tak místní komunikace v okolí.
Autor: PID
Práce jsou zde opravdu již dokončovací, tady se pomalu finišuje.
Autor: PID
Eskalátor z třetího nástupiště na mohutnou „lávku“ nad kolejemi. Vše už je také připraveno k instalaci trolejí.
Autor: PID
Pohled zpět ukazuje prostor mezi jižním mostem pro autobusy a větším severním propojením, které ještě překryje zastřešení v rámci výstavby terminálu. Podpůrné sloupy už jsou připraveny.
Autor: PID
Velkolepá výstavba na příhodném místě – v prostorech bývalého kolejiště. Zdejší administrativní pracovníci budu mít vše skvěle po ruce, někteří se budou cítit pomalu jako na stavědle.
Autor: PID
Směrem k mostu na Výtoni je nyní průjezdná jediná kolej, proto taky expresní vrstva jezdí odklonem přes Branický most.
Autor: PID
Propojení mezi budoucím schodištěm a eskalátory z přednádražního prostoru a „lávkou“ ještě chybí, dostane se na něj po přesunu provozu k novým nástupištím. Koukáme se opět na jih.
Autor: PID
Schodiště, které jsme na předchozí fotografii viděli vlevo, vidíme nyní z druhé strany. Bude poměrně příkré, ale doplní jej rovněž eskalátor a výtah. Vpravo je pak vidět přímý průchod na první nástupiště.
Autor: PID
Na začátku srpna se budoucí schodiště betonovalo, v souběhu s ukončením odkloněné tramvajové linky 23 tu bylo poněkud těsno.
Autor: PID
No a důležitý pohled shora, který by měl představu o rozsáhlosti stavby scelit. Vracíme se k úvodním pohledům z jihu na sever. Pod námi je nové třetí a čtvrté nástupiště, jižní most pro autobusy, navazující zastřešení, dále pak vidíme střední část se zastřešenými vstupy do podchodů a čekárnami, sloupy, jež budou držet budoucí zastřešení, vzadu pak severní „lávku“ spojující Radlickou a smíchovské přednádraží. No a dokončované severní zhlaví. Vlevo pak ještě vznikne parkovací dům a zázemí autobusového terminálu, vpravo vidíme původní první dvě nástupiště a nádražní budovu.
Autor: PID