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Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...
Cyklopruhy a piktogramové koridory přibyly do části zrekonstruované ulice Plzeňská v Praze 5 a doplnily cyklistickou stezku na trase Smíchov-Řepy. Místy zabraly jeden pruh automobilům, i proto se...
Ředitelství silnic a dálnic otevřelo v pátek krátce před polednem nový úsek dálnice D35 před Vysokým Mýtem. Přestože měří jen šest kilometrů a plynulou jízdu po dálnici zatím kazí nedokončený tunel...
Před týdnem ztráta v Liberci, teď doma proti Bohemians. Fotbalová Slavia se na derby proti Spartě, které se hraje už příští týden na Letné, v domácím utkání 5. ligového kola nenaladila ideálně. V...
V pražské Krči havaroval autobus. Vlivem prudkého brzdění popadalo a zranilo se několik cestujících. Ty převezli záchranáři do pražských nemocnic.
Převážně bezpečná je Praha v evropském porovnání. Byť v rámci Česka doplácí hlavně ve sféře majetkové kriminality na svou výjimečnost. Ta plyne ze statutu jediného českého velkoměsta a s tím...
Současný propad preferencí ODS je důsledkem toho, že strana v minulosti zanedbávala domácí témata na úkor zahraniční politiky a boje proti politickým soupeřům, říká její místopředseda a také kandidát...
Praha na začátku 30. let nebyla jen dějištěm hospodářské krize a politických střetů. KSČ podle dobových zpravodajských dokumentů rozjížděla systematickou kampaň přímo mezi vojáky – pomocí ilegálních...
Před sedmou ráno nasednout v Praze do vlaku a krátce před 11. hodinou vystoupit ve Znojmě, které už v tu dobu bude žít tradičním historickým vinobraním. Právě na tuto velkou akci, na niž se každý rok...
Opilý muž na autobusové zastávce Skalka se rozhodl navázat kontakt s kolemjdoucími. Popíjení vína si zpříjemňoval křikem. Strážníkům v místě, kde je zakázáno pít alkohol, odmítl prokázat svou...
V Praze 4 už několik týdnů dohlíží na veřejný pořádek bezpečnostní agentura. Zajistila ji městská část na vlastní náklady. Odůvodňuje to tím, že se přes léto zvyšuje počet lidí bez domova a závislých...
Pražská Invalidovna se na několik let zavírá. Důvodem je dlouhá a nákladná rekonstrukce památky za 2,15 miliardy, jedna z největších a nesložitějších ve střední Evropě. Bude to dosud největší...
Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...
Červencová noční hádka dvou mužů v Letenských sadech skončila napadením. Neznámý výtržník neunesl slovní rozepři a svého oponenta udeřil pěstí do obličeje. Rána byla tak silná, že poškozený muž upadl...
Na výzvy k zastavení nereagoval, před strážci zákona ujížděl a naboural policejní auto. Řidiče fabie se hlídka pokusila zkontrolovat v úterý dvě hodiny před půlnocí na Podolském nábřeží. Muž se místo...
Motorkář, který se v úterý střetl s osobním autem u Českého Brodu na Kolínsku, po převozu do nemocnice zemřel. Nehoda na silnici I/12 poblíž čerpací stanice Orlen se stala v úterý krátce před 15:00.
Jaro 2021. Bylo to tenkrát mrzuté období. Fotbalistky Sparty hrály sice (dosud naposledy) hlavní fázi Ligy mistryň, ale nejen fotbalový svět svírala pandemie covidu a nejistota.