Rostou nástupiště, podchody i lávka. Podívejte se na přestavbu smíchovského nádraží

Jan Bohata
  13:45
Nový podchod i lávka vznikají v rámci rozsáhlé přestavby v areálu smíchovského nádraží. Na konci příštího roku pasažérům budou sloužit na smíchovském nádraží dvě nová nástupiště, stavaři poté zrenovují dvě, která jsou blíže u staničních budov.

Postup prací představilo v pondělí dopoledne vedení Správa železnic (SŽ) a ministerstva dopravy. „Jde o klíčovou stavbu pro dopravu ve směru na jih a jihozápad,“ řekl Martin Kupka.

Termín dokončení stavby je rok 2028. Rekonstrukce smíchovského nádraží začala před půldruhým rokem v úseku přibližně od Vltavy naproti Vyšehradu až po krajní výhybku berounské části stanice ve směru k Barrandovskému mostu.

Rekonstrukce smíchovského nádraží je v plném proudu. Rok a půl po zahájení modernizace postoupila, buduje se podchod a nová lávka. (25. srpna 2025)
Rekonstrukce smíchovského nádraží je v plném proudu. Rok a půl po zahájení modernizace postoupila, buduje se podchod a nová lávka. (25. srpna 2025)
Rekonstrukce smíchovského nádraží je v plném proudu. Rok a půl po zahájení modernizace postoupila, buduje se podchod a nová lávka. (25. srpna 2025)
Rekonstrukce smíchovského nádraží je v plném proudu. Rok a půl po zahájení modernizace postoupila, buduje se podchod a nová lávka. Na snímku ministr dopravy Martin Kupka. (25. srpna 2025)
Rekonstrukce smíchovského nádraží je v plném proudu. Rok a půl po zahájení modernizace postoupila, buduje se podchod a nová lávka. (25. srpna 2025)
31 fotografií

„Nádraží získá zmodernizované nástupiště i jedno zcela nové, čtvrté, které budou využívat vlaky ve směru Zličín,“ řekl Jiří Svoboda, generální ředitel SŽ. Aktuálně dělníci rozestavěli například podchody směrem k Dobříšské ulici.

Ty jsou prodlouženy a budou zcela bezbariérové. Tudy za několik let budou moci lidé chodit například do parkovacího domu, jehož vznik se v okolí nádraží plánuje. Hotova je také již mj. hrubá konstrukce části lávky od Nádražní směrem k Dobříšské ulici.

V rámci projektu stavaři rekonstruují také trať provozní technologie. Renovací projdou i mosty přes Nádražní ulici či Hořejší nábřeží. V polovině září se podle Martina Kupky rozhodne o tom, co se dál bude dít s Vyšehradským mostem, který navazuje na obnovovanou trať od Smíchova.

Nádraží západního střihu za 7 miliard. Praha vypsala tendr na smíchovský terminál

Zásadní změny na Smíchově ale nekončí, nyní se soutěží projekt budoucího dopravního terminálu, jenž vyroste nad obnovenou stanicí. Terminál v několika úrovních propojí na jednom místě vlaky, metro, městské i regionální autobusy a tramvaj. Tato stavba by měla začít za dva roky.

Terminál mj. umožní autobusům najíždět od Nádražní k Dobříšské ulici. Již v současné fází výstavby stavbaři do areálu smíchovského nádraží umisťují pilíře pro jeho výstavbu. Obě stavby tak nebudou kolidovat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Policie zasahovala na „Vlasteneckém setkání“, které se věnovalo změně režimu

Policie v sobotu několikrát zasáhla na takzvaném Vlasteneckém setkání na zámku Příčovy u Sedlčan na Příbramsku. Na místě bylo přibližně tisíc příznivců akce a asi 20 odpůrců. „Několikrát jsme museli...

Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní motocyklista. Při havárii spadl z motorky, poté jej na silnici přejelo několik aut. Příčinu nehody vyšetřují...

Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla

Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým...

Jak se vyhnout parkovnému? Pražané si myslí, že našli způsob

Řidiči v Praze, ale i v jiných městech se vyhýbají placeným parkovacím zónám vychytralým způsobem. Svá auta umisťují mimo vyznačené pole, čímž ale vytvářejí kontroverzní situace. Na fenomén upozornil...

Rostou nástupiště, podchody i lávka. Podívejte se na přestavbu smíchovského nádraží

Nový podchod i lávka vznikají v rámci rozsáhlé přestavby v areálu smíchovského nádraží. Na konci příštího roku pasažérům budou sloužit na smíchovském nádraží dvě nová nástupiště, stavaři poté...

25. srpna 2025  13:45

Policisté rozplétají možný únos lodi na Vltavě, podezřelého zatím neobvinili

Výslechem svědků a poškozených pokračuje vyšetřování nedělního incidentu od Vraného nad Vltavou, kde podle policie muž zřejmě napadl cestující na lodi, s plavidlem ujel a následně uvázl u pražského...

25. srpna 2025  13:30

Preciadův zákrok prošel i u komise sudích. Bezohledné kopnutí, ne surová hra, řekla

Fotbalový rozhodčí Jan Beneš ani videoasistent Jan Petřík nechybovali, když nedělní utkání 6. kola první ligy nechali dohrát sparťana Ángela Preciada. V souboji o míč nešetrně zasáhl do holeně...

25. srpna 2025  12:17

Muzeum otevřelo expozici s prapředky lidstva, vstupenky je nutné rezervovat

Dva měsíce budou v pražském Národním muzeu k vidění jedni z nejstarších známých předků lidstva. Jde o součást nové expozice Lidé a jejich předci. Fosilie 3,2 milionu let starých předků člověka...

25. srpna 2025  6:16,  aktualizováno  11:50

Další miliardář v lize. Pražák získal k hokejové Spartě fotbalové Pardubice

Měl zájem o Sigmu Olomouc, spekulovalo se o jeho zapojení v Plzni. Český miliardář Karel Pražák, majitel hokejové Sparty, nakonec ve fotbalové lize kupuje Pardubice. Skupina Kaprain získala přibližně...

25. srpna 2025  11:30

Dvorecký most začínají zdobit umělecká díla, hlavu první sochy rozezvučí voda

Na Podolském předpolí u rozestavěného Dvoreckého mostu v Praze v pátek přibyla neokubistická socha „Heavy head“. Umělecké dílo má zvelebit a obohatit tamní veřejný prostor. Umisťování soch podle...

25. srpna 2025  9:32

Hasiči zasahovali při požáru bytovky na Praze 5. Z domu se lidé dostali přes žebřík

Hasiči v pondělí ráno zasahovali v Praze na Barrandově u požáru bytového domu. Oheň zasáhl a zničil jeden byt. Dům muselo během zásahu opustit dvacet lidí, někteří pomocí automobilového žebříku....

25. srpna 2025  8:53

Se zraněnými to není dobré, přiznal Priske. Duklu pochválil, pak mluvil i o synovi

Během zápasu neřešil jen nepříznivý stav, ale také další zraněné hráče. Jen v neděli večer ztratila Sparta další tři: stopera Ševínského, beka Kadeřábka a záložníka Kofoda. „Stále je příliš brzy na...

25. srpna 2025  7:24

Na tohle jsem čekal, zářil Uchenna po dvou gólech. A doufá: Snad mě nevyjdou draze!

Gólovou oslavu zvolil podobnou jako třeba reprezentační útočník Patrik Schick: zvedl ruce a ukázal vyrýsované svaly. „Mělo to znázornit lví mentalitu, která je mi blízká,“ vysvětlil s úsměvem...

24. srpna 2025  23:45

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

24. srpna 2025  21:35,  aktualizováno  22:24

Tak se jede o nominaci. Kopecká zcela ovládla omnium na pražském velodromu

Hvězda světové cyklistiky Lotte Kopecká zcela ovládla na Velké ceně Framaru v Praze omnium. Na třebešínském velodromu devětadvacetiletá Belgičanka zvítězila ve všech čtyřech disciplínách dráhařského...

24. srpna 2025  22:03

Pirát ve vodách u Prahy. Muž údajně napadl cestující a unesl loď. Zasahoval i vrtulník

Muž u Vraného nad Vltavou u Prahy v neděli podle policie napadl cestující na lodi, s plavidlem ujel a následně uvázl u pražského Radotína. Tam jej pak policisté zadrželi. Napadení utrpěli lehká...

24. srpna 2025  21:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.