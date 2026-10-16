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Smíchovské nádraží mění provoz. Otevřou se nová nástupiště, další se uzavřou

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  16:02
Na pražském smíchovském nádraží se otevře nově vybudované čtvrté a...

Na pražském smíchovském nádraží se otevře nově vybudované čtvrté a zrekonstruované třetí nástupiště. (16. října 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Na pražském smíchovském nádraží se otevře nově vybudované čtvrté a...
Na pražském smíchovském nádraží se otevře nově vybudované čtvrté a...
Na pražském smíchovském nádraží se otevře nově vybudované čtvrté a...
Na pražském smíchovském nádraží se otevře nově vybudované čtvrté a...
32 fotografií
Na pražském smíchovském nádraží se v úterý otevře nově vybudované čtvrté a zrekonstruované třetí nástupiště. Naopak se uzavře první a druhé, kam se přesunou práce na rekonstrukci stanice. Přestavba stanice má být kompletně hotová na konci roku 2028, pražský magistrát tam zároveň plánuje nad nástupišti vybudovat platformu pro autobusovou dopravu a Správa železnic (SŽ) připravuje rekonstrukci nádražní budovy.

Novinářům to v pátek na prohlídce stavby řekli zástupci Správy železnic.

První práce na rekonstrukci stanice začaly v polovině roku 2023 především snesením lávky propojující Nádražní ulici s Radlicemi. Nová vzniká v severní části stanice. Přestavbu spojenou s rozšířením stanice o jedno nástupiště SŽ zahájila začátkem roku 2024. S rekonstrukcí souvisí i výměna mostu nad Nádražní ulicí a jeho doplnění o třetí kolej, což správa v těchto dnech dokončuje.

Radní vybrali, kdo za 6,2 miliardy postaví terminál smíchovského nádraží

V úterý se provoz vlaků ve stanici přesune na opravenou třetí a novou čtvrtou kolej, pod kterými SŽ zrekonstruovala podchody. V úterý se otevře ten jižní a zhruba za měsíc podle správce stavby Patrika Karadiho severní. Části podchodů pod prvním a druhým nástupištěm se budou opravovat v druhé polovině rekonstrukce a podle Karadiho bude v době prací vždy jeden z nich otevřen, aby umožnil provoz stanice.

Nová nástupiště jsou podle Karadiho vybavena výtahy a eskalátory, jsou na nich také dočasná zastřešení vstupů do podchodů a provizorní čekárny do doby, než vznikne plánovaná platforma nad kolejemi. Tu se chystá od příštího roku za 6,2 miliardy korun bez DPH stavět hlavní město.

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Na autobusový terminál nad nádražím se přesune autobusové nádraží z lokality Na Knížecí. Součástí projektu je také výstavba záchytného P+R parkovacího domu. SŽ podle Karadiho pro projekt nechala postavit sloupy a severní a jižní přemostění kolejišť, aby při stavbě nebylo nutné zasahovat do nástupišť.

SŽ ve stanici rovněž staví novou budovu, kam se přesunou nádražní technologie. Z té je hotova hrubá stavba a následovat bude přesun technologií. Práce pro SŽ zajišťuje sdružení firem Metrostav TBR, OHLA ŽS, Elektrizace železnic Praha a Hochtief CZ. Náklady jsou 4,14 miliardy korun bez DPH, část peněz pochází z půjčky od Evropské investiční banky.

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SŽ plánuje rovněž zrekonstruovat halu smíchovského nádraží. Práce by podle aktuálního harmonogramu měly začít v roce 2031 a skončit o dva roky později, jejich součástí bude i výstavba nového křídla.

Smíchovské nádraží bylo otevřeno jako druhá velká stanice v Praze v roce 1862. Nynější budova stanice byla postavena v 50. letech minulého století, původní budovy se i kvůli poškození za druhé světové války nezachovaly. Nádraží patří k nejvytíženějším železničním uzlům v Praze, spolu s hlavním nádražím, na které bylo napojeno deset let po svém vzniku, a Masarykovým nádražím.

23. července 2025
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