Novinářům to v pátek na prohlídce stavby řekli zástupci Správy železnic.
První práce na rekonstrukci stanice začaly v polovině roku 2023 především snesením lávky propojující Nádražní ulici s Radlicemi. Nová vzniká v severní části stanice. Přestavbu spojenou s rozšířením stanice o jedno nástupiště SŽ zahájila začátkem roku 2024. S rekonstrukcí souvisí i výměna mostu nad Nádražní ulicí a jeho doplnění o třetí kolej, což správa v těchto dnech dokončuje.
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V úterý se provoz vlaků ve stanici přesune na opravenou třetí a novou čtvrtou kolej, pod kterými SŽ zrekonstruovala podchody. V úterý se otevře ten jižní a zhruba za měsíc podle správce stavby Patrika Karadiho severní. Části podchodů pod prvním a druhým nástupištěm se budou opravovat v druhé polovině rekonstrukce a podle Karadiho bude v době prací vždy jeden z nich otevřen, aby umožnil provoz stanice.
Nová nástupiště jsou podle Karadiho vybavena výtahy a eskalátory, jsou na nich také dočasná zastřešení vstupů do podchodů a provizorní čekárny do doby, než vznikne plánovaná platforma nad kolejemi. Tu se chystá od příštího roku za 6,2 miliardy korun bez DPH stavět hlavní město.
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Na autobusový terminál nad nádražím se přesune autobusové nádraží z lokality Na Knížecí. Součástí projektu je také výstavba záchytného P+R parkovacího domu. SŽ podle Karadiho pro projekt nechala postavit sloupy a severní a jižní přemostění kolejišť, aby při stavbě nebylo nutné zasahovat do nástupišť.
SŽ ve stanici rovněž staví novou budovu, kam se přesunou nádražní technologie. Z té je hotova hrubá stavba a následovat bude přesun technologií. Práce pro SŽ zajišťuje sdružení firem Metrostav TBR, OHLA ŽS, Elektrizace železnic Praha a Hochtief CZ. Náklady jsou 4,14 miliardy korun bez DPH, část peněz pochází z půjčky od Evropské investiční banky.
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SŽ plánuje rovněž zrekonstruovat halu smíchovského nádraží. Práce by podle aktuálního harmonogramu měly začít v roce 2031 a skončit o dva roky později, jejich součástí bude i výstavba nového křídla.
Smíchovské nádraží bylo otevřeno jako druhá velká stanice v Praze v roce 1862. Nynější budova stanice byla postavena v 50. letech minulého století, původní budovy se i kvůli poškození za druhé světové války nezachovaly. Nádraží patří k nejvytíženějším železničním uzlům v Praze, spolu s hlavním nádražím, na které bylo napojeno deset let po svém vzniku, a Masarykovým nádražím.
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23. července 2025