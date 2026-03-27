Požár v budově smíchovského nádraží. Vzňal se odpad ve sklepě

„Hoří na smíchovském nádraží. Kouř vychází z nádražní budovy,“ informoval ve 13:30 mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.
Hasiči vyhlásili druhý poplachový stupeň. „Kvůli charakteru budovy, nikoliv kvůli potvrzenému většímu rozsahu,“ doplnil Rotschedl.
„Nešlo o nic velkého. Jednalo se nejspíš jen o nějaké drobné zakouření, které se odvětralo. Počítáme, že to byl jen drobný požár odpadu,“ upřesnil o půl hodiny později.
