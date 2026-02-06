Nechceme čekat na další tragédii. Nebezpečný úsek u smíchovského nádraží dozná změn

Nepřehlednou lokalitu před smíchovským nádražím čekají úpravy. Například v lednu zde po vážném střetu s autobusem přišla žena o nohy, chodci přesto dál riskantně místem přecházejí mimo vyznačené trasy.
Místo činu, zatáčka u výjezdi z autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Místo činu, zatáčka u výjezdi z autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil ženu a amputoval ji obě nohy (15. ledna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...
Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...
Místo činu, zatáčka u výjezdi z autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...
Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)
„Mezi navrhovaná opatření patří například úprava zeleně, aby se místo stalo přehlednější, montáž zábradlí k východu z nádražní budovy, uzavření parkoviště z jedné strany,“ uvedl předseda dopravní komise Prahy 5 Jan Panenka po setkání zástupců dopravního podniku (DPP), ROPIDu, magistrátního odboru pozemních komunikací a drah a odboru dopravy městské části.

Návrhy se podle Panenky budou prověřovat s dotčenými orgány, aby mohlo vzniknout efektivní řešení.

Pohled na dopravní uzel u smíchovského nádraží z ptačí perspektivy.

„Situaci za hlavní město aktivně řešíme s městskou částí a dalšími subjekty (DPP, ROPID apod.), přičemž na místě se uskutečnilo šetření a v tuto chvíli připravujeme opatření, která by měla podobným situacím do budoucna v co největší míře zabránit,“ řekl pro iDNES.cz Tadeáš Provazník z tiskového oddělení pražského magistrátu.

„Bezpečnost chodců je pro nás absolutní priorita. Nechceme čekat, až se stane další tragédie,“ míní starosta Lukáš Herold (ODS), podle něhož je důležité prostor „zesrozumitelnit“.

„Na místě vznikly návrhy možných opatření, které by mohly pomoct tomu, aby chodci nevstupovali do míst, kam nemají, a v maximální možné míře využívali chodníky, přechody pro chodce a podchod,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí DPP Daniel Šabík.

Konkrétní návrhy neuvedl, nicméně až budou vyhodnocené, DPP bude veřejnost o řešení v kooperaci s dalšími dotčenými institucemi informovat.

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

V lokalitě je komplikovaná dopravní situace. Intenzivně se tam totiž mísí frekventovaná tramvajová a autobusová doprava, jež zde má zastávky i točnu, auta, která mají nedaleko parkoviště s jednosměrným vjezdem, a do toho všeho tudy běžně míří chodci ve snaze zkrátit si cestu při přestupování.

Trasou určenou k přemisťování z autobusu na tramvaj nebo vlak a naopak je v tomto případě podchod ústící do nádražní budovy, která ale dobu přestupu prodlužuje. Podobně jako soustava přechodů. Přechod přímo spojující autobusovou točnu s nádražím nebo tramvajovým ostrůvkem chybí.

Místo častých incidentů

K využívání bezpečného podchodu a vyznačených přechodů vyzývá i policie. „Chtěli bychom poprosit všechny účastníky silničního provozu, a to nejen řidiče, ale právě samotné chodce, aby byli velmi obezřetní, používali místa určená k přecházení. Přechody pro chodce, které většinou tady v Praze jsou vzdáleny velmi krátce od sebe nebo pouze několik desítek metrů od sebe a jsou bezpečné,“ sdělila mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Tragédie nic nezměnila

Diskuzi o nebezpečném místě a riskantním chování řady chodců znovu rozvířila nehoda z 15. ledna, kdy žena po střetu s autobusem přišla o obě nohy.

Ženu na Smíchově srazil autobus, přišla o nohy

Jak na místě jen pár hodin poté zjistil reportér iDNES.cz, lidé navzdory tragédii v lokalitě dál riskují a nebezpečí, která jsou s místem už po dlouhou dobu spojená, dál ignorují. A potvrzují to i místní nebo živnostníci, kteří zde působí už roky.

„My jsme tady 27 let a za tu dobu už tady bylo takových nehod. Opravdu šílený,“ svěřil se reportérovi vlastník obchodu s květinami na smíchovském nádraží. „Autobusy mají co dělat, aby se tam otočily. Je to hrůza, ale je to všechno o lidech. Tady (ukazuje na místo venku před prodejnou, pozn. red.) bych dal ceduli zákaz přecházení. Já nevím, jak ty lidi donutit, aby přecházeli normálně,“ popsal situaci muž.

15. ledna 2026

Podle reportérových zjištění si přitom nebezpečnost riskantního přecházení chodci často uvědomují. Jedna z cestujících, která místem prochází skoro denně, mu řekla, že úsek pravidelně přechází, třebaže připouští, že je to nebezpečné.

Osobní zkušenosti s místem popsala i redaktorka iDNES.cz. „Denně jezdím ráno autobusem z Jižního Města na Smíchovské nádraží a odpoledne zpět a opakovaně jsem si všimla, že lidé přebíhají téměř bez rozhlédnutí také samotnou ulici Nádražní. Zřejmě spěchají na spoje, které právě ze Smíchova odjíždí,“ řekla.

