Úpravy jsou reakcí na lednovou nehodu, kdy zde žena po střetu s autobusem přišla o obě nohy.
Lidé, kteří chodí směrem k autobusovým zastávkám od nádražní budovy nebo zastávky tramvají, se tak nebezpečné zatáčce vyhnou. Zatarasený vjezd do parkoviště, opatřený také zákazovými značkami, je nasměruje na chodník.
Někteří hazardéři ale dál přecházejí z tramvajového ostrůvku k autobusovým stanicím rovnou podél rušné Nádražní ulice, kde není chodník, pouze obrubník lemující zídku. Také oni musí přejít kritický vjezd a výjezd autobusů z obratiště.
Lidé se přesto nenechají odradit. Redaktorka iDNES.cz si všimla, že ve snaze si přestup zkrátit mnoho z nich proběhne řidičům přímo před autobusem.
Nejenže tak ohrožují své zdraví, ale také zpomalují provoz. Řidič autobusu je při takové situaci nucen zabrzdit či zcela zastavit ještě před odbočkou, čímž blokuje průjezd vozidel a tramvají na hlavní komunikaci.
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Nová zábrana tak provozu ulevila alespoň od osobních vozidel, která zde měla vjezd do parkoviště.
Uzavření parkoviště z jedné strany a montáž zábradlí u východu z nádražní budovy byly jedno z navrhovaných opatření dopravního podniku. Podle jeho mluvčího Daniela Šabíka jsou v plánu rozsáhlejší změny a bariéry jsou pouze mezistupněm, který má částečně ulevit situaci.
Policie nabádá k obezřetnosti
Dopravní situace je na frekventované zastávce MHD Smíchovské nádraží komplikovaná. Intenzivně se tu mísí tramvajové linky s městskými i příměstskými autobusy, jejichž zastávky se nacházejí na několika místech, od sebe i poměrně vzdálených.
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Policie vyzývá chodce, aby neriskovali a využívali vyznačených tras. „Chtěli bychom poprosit všechny účastníky silničního provozu, a to nejen řidiče, ale právě samotné chodce, aby byli velmi obezřetní, používali místa určená k přecházení. Přechody pro chodce, které většinou tady v Praze jsou, jsou vzdáleny velmi krátce nebo pouze několik desítek metrů od sebe a jsou bezpečné,“ řekla iDNES.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
Bezpečnostní opatření oznámil pražský magistrát po zmíněné nehodě, která se udála 15. ledna tohoto roku. Padesátiletá žena zde po střetu s autobusem přišla o obě nohy. Podle starosty městské části Prahy 5 Lukáše Herolda je bezpečnost chodců absolutní prioritou.