Praha se odvolá proti demolici smíchovské vily, chce ji prohlásit památkou

S demolicí nesouhlasí odborníci, památkáři ani místní obyvatelé, kteří na protest sepsali petici. Zachování stavby podpořil v úterý i primátor Zdeněk Hřib.



„Je to architektonicky cenná budova, která by měla zůstat stát. Musíme uchovávat hodnoty našich předků, to řešení demolicí je podle mě nešťastné,“ uvedl.

Praha tak přistoupila ke krokům, které bourání minimálně odloží. „Schválili jsme, že se odvoláme proti rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 5,“ oznámil Hřib. Středeční termín podání podle něj město stihne. „Odvolání je připraveno,“ dodal.

Primátor také připojil, že ve spolupráci s městskou částí Praha 5 podají žádost o prohlášení budovy za kulturní památku, kterou dosud nebyla. To by také alespoň prozatím demolici zabránilo. Pokud totiž ministerstvo kultury proces o prohlášení stavby kulturní památkou zahájí, bude za ni dům do konečného rozhodnutí úřadu považovaný.

Při jednání o osudu vily bude magistrát zastupovat předseda výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Petr Zeman. Ten současné kroky města uvítal. „Jsem rád, že jsme v souladu s městskou částí, která tímto vlastně jde proti svému stavebnímu úřadu,“ řekl.

Praha jako samospráva odvoláním v případu využila své pravomoci účastníka řízení. Zeman navíc inicioval kontakt s majitelkou objektu. Tou je manželka spoluzakladatele skupiny Penta Jaroslava Haščáka Valeria. „Paní Haščákovou se mi nepodařilo kontaktovat. Tím nemyslím, že by to nějak obstruovala, komunikoval jsem se společností Penta, zda by kontakt zprostředkovala,“ popsal Zeman.

15. července 2021

Praha 5 uvedla, že stavební úřad neměl jinou možnost než demolici povolit, protože majitelé dodali všechna potřebná stanoviska a budova není památkově chráněna. Stavební úřad spadá pod státní správu a samospráva na jeho rozhodování nemůže mít vliv. Radnice městské části nicméně s demolicí nesouhlasí a kromě žádosti o památkovou ochranu chce prosadit také rozšíření památkových zón v Praze 5 o další oblasti, aby se podobné situace neopakovaly.

Vilu o rozloze 2 446 metrů čtverečních si Viktor A. Beneš nechal postavit v roce 1912 jako své rodinné sídlo. V roce 1984 objekt využíval Československý rozhlas jako vzdělávací a ubytovací středisko, později tam sídlila agentura Leo Burnett Advertising. Dům byl mnoho let prázdný, podle památkářů ale jeho stav není tak špatný, aby bylo nutné ho zdemolovat.

V roce 2019 současní majitelé požádali o změnu územního plánu, aby mohli vilu využít k bydlení. Podnět ke změně zastupitelstvo Prahy 5 schválilo a nyní vlastníci čekají na prověření žádosti odbory magistrátu. Letos majitelé požádali o demolici objektu.