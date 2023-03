Rekonstrukce smíchovského nádraží má zelenou, stavba začne během jara

Průběh proměny smíchovské stanice Jaro 2023: Správa železnic (SŽ) získala pravomocné stavební povolení pro rekonstrukci celé stanice. Znát bude i zhotovitele první části přestavby. Následně začnou vlastní stavební práce.

Duben 2023: Již příští měsíc chce SŽ vyhlásit tendr na další navazující etapu, která zahrne hlavní objem stavebních prací celého projektu. Samotné práce v této fázi by měly odstartovat na začátku příštího roku.

Podzim 2023: SŽ plánuje odstranění ocelové lávky nad stanicí Smíchov. Do doby otevření nové spojnice na jeho místě dojde k posílení spojů MHD. V místě přerušené staniční koleje číslo šest pak vznikne provizorní nástupiště.

2026: Měl by být zprovozněn nový dopravní terminál na Smíchovském nádraží.