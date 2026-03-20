Agresor poblíž pražského nádraží donutil muže k orálnímu sexu. Policie hledá svědka

Kriminalisté pátrají po svědkovi, který loni v září pomohl muži po napadení na staveništi v pražském Smíchově poblíž autobusového terminálu Na Knížecí. Případ, při němž agresor donutil svou oběť k orálnímu sexu, policie kvalifikovala jako znásilnění a loupež.

Kriminalisté se zabývají případem násilného a mravnostního trestného činu, který se odehrál okolo 12. hodiny 8. září 2025 na staveništi v ulici Vackové na pražském Smíchově. Případ policie prověřuje jako podezření ze znásilnění a loupeže.

Podle dosavadních zjištění útočník podle policie využil své fyzické převahy a pod pohrůžkou napadení nožem donutil poškozeného k orálnímu sexu. „Po tomto jednání po něm navíc požadoval finanční hotovost a osobní věci,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Žena přijela do Prahy hledat práci, hned u nádraží ji čtyři mladíci znásilnili

Poškozenému se podařilo z místa utéct mimo prostor staveniště, kde narazil na neznámého muže a požádal ho o pomoc. Ten mu vyhověl a společně následně útočníka vyhledali a kontaktovali linku 158.

Policisté již vyslechli jak poškozeného, tak podezřelého. Svědka se jim však dosud nepodařilo ztotožnit. „V případě, že svědek některou z osob pozná, ať prosím kontaktuje linku 158 nebo se dostaví na kteroukoliv policejní služebnu,“ dodal Rybanský. Stejný apel platí také pro veřejnost.

