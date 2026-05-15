Z dětského hřiště zmizela skluzavka, na které se zranil chlapec

„V návaznosti na reakce a podněty návštěvníků hřiště na Okrouhlíku, které jsme obdrželi po úrazu chlapce, nahradíme skluzavku jinou, která bude vhodnější i pro menší děti,“ uvedl starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS). Odstraněná skluzavka měla být vhodná pro děti od osmi let.
Radní pro zeleň a veřejný prostor Lubomír Brož (ANO) doplnil, že radnice zadala vypracování dvou nezávislých posudků od certifikovaných znalců. „Aktuálně máme k dispozici první posudek, který říká, že skluzavka byla v pořádku,“ sdělil. Druhý posudek má mít městská část k dispozici v příštím týdnu.
Na skluzavce si hoch zlomil obratle, rodiče dlouho děsí. Je bezpečná, říkají kontroloři
Podle vyjádření matky chlapce zveřejněného v pondělí 4. května na Facebooku dítě při jízdě na zvlněné skluzavce nabralo vysokou rychlost a opakovaně tvrdě dopadalo na kostrč a páteř, což mu způsobilo zlomeninu dvou obratlů. Pod příspěvkem následně další lidé popsali i méně závažná zranění, která si na herním prvku přivodili.
Mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová v reakci uvedla, že úraz ze 4. května byl prvním případem, který správce hřiště evidoval. Dodala, že stav všech 63 dětských hřišť a sportovišť ve správě Prahy 5 městská část pravidelně kontroluje a každé hřiště navíc jednou ročně zkoumá odborná technická inspekce.
Skluzavku radnice přesto následně uzavřela a oznámila, že nechá preventivně prověřit bezpečnost herních prvků na všech dětských hřištích ve své správě. Daná skluzavka byla podle ní v pořádku.
6. května 2026