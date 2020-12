Nábřeží zůstane uzavřené. Ubylo nehod, doprava zrychlila, pochvaluje si Praha

Omezení začalo platit letos 23. května, platné je do konce letošního roku. Opatření v minulosti vyvolalo kritiku opozičních ODS a ANO nebo Prahy 1.

Zákaz odbočení z mostu Legií na nábřeží prospěl podle náměstka například plynulosti tramvajové dopravy. Automobily totiž neblokují protijedoucí tramvaje směrem z Národní ulice.

„Přes tuto křižovatku jezdí všechny pražské páteřní tramvajové linky. Oblastí denně projede 86 tisíc lidí v tramvajích. V průměru jen na této křižovatce každý spoj ušetří třicet sekund,“ uvedl Scheinherr.

Průjezdnost křižovatky u Národního divadla má vliv na plynulost MHD na dalších místech nejen v centru, ale i v dalších částech Prahy, tedy tam, odkud či kam linky projíždějící kolem Národního divadla jedou. „Namátkou třeba Dejvice, Modřany, Vršovice nebo Kobylisy,“ uvedl.

Podle Scheinherra je změna přínosem také pro automobilisty. „Každý řidič ušetří na křižovatce v průměru pět sekund. Křižovatka je oproti loňsku o 11 procent méně zatížená a z desítky nehod v roce 2019 jsou tři v roce 2020. Zrušení levého odbočení má také pozitivní vliv na kapacitu křižovatky. Celkově ji zvyšuje a může tam projet více aut plynuleji,“ uvedl náměstek.

Kvůli omezení se objevily v minulosti spory nejen s opozicí, ale kritizovali jej někteří koaliční zastupitelé. Nyní to podle náměstka nehrozí, neboť s koaličními Piráty a Spojenými silami pro Prahu (TOP 09 a STAN) záležitost prodiskutoval. Scheinherr se také sešel se zástupci Prahy 1. „Místním jsme vyšli vstříc a umožnili jim vjezd z Národní na Masarykovo nábřeží. To bylo několik let zakázané,“ dodal.



Město plánuje také úpravy tramvajové infrastruktury na obou stranách řeky. Vznikne chybějící zastávka Karlovy lázně na Smetanově nábřeží mezi zastávkami Národní divadlo a Staroměstská. Nová zastávka se plánuje také u Žofína ve směru k divadlu. Rozšiřovat se mají i tramvajové ostrůvky.