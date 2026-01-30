Podle představitelů města bylo za poslední rok a půl odstraněno z fasád 363 reklamních plachet. Reklama zmizela například z bytového domu v Legerově ulici nad Národním muzeem.
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva
Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...
Ve škole se střílí. Učitel vyvolal planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie
Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Na místo vyjely desítky policistů, informace o střelbě se ale nepotvrdila....
Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen
Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...
Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu
Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...
Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála
Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...
Složité tažení proti reklamě. Plachty mizí pomalu, firmy proces zdržují přes soudy
Přestože jsou reklamní plachty v památkové rezervaci už pátý rok zakázané, na pražských domech zůstávají, i když za to hrozí pokuty ve výši 500 tisíc korun. Plachty magistrát povoluje pouze na...
OBRAZEM: Odhalená Flora. Stanice metra před roční rekonstrukci ukázala útroby
Stanice metra A Flora se od pondělí uzavře na přibližně deset měsíců kvůli rozsáhlé rekonstrukci. Práce zahrnují celkovou modernizaci stanice a hloubení nových šachet pro výtahy či výměnu eskalátorů....
Petice proti výměně osvětlení šíří zkreslené informace, říkají odborníci
Část odborníků nesouhlasí s peticí, která požaduje zastavení výměny pražských sodíkových lamp veřejného osvětlení za LED svítidla se studenějším světlem. Odborné sdružení Společnost pro rozvoj...
Buona Fortuna, Phil! Rytíři mají klid i díky Pietronirově trefě. A teď olympiáda
Gólem pomohl k výhře nad Plzní 4:1, po níž mají kladenští Rytíři jistotu, že se vyhnou baráži o záchranu hokejové extraligy. A teď může obránce Phil Pietroniro s čistou hlavou vyrazit na svou první...
Vychovatelky bily postižené děti. Chyboval ředitel i inspekce, míní ombudsman
Ve družině nejmenované školy podle rodičů vychovatelky ponižovaly a bily děti s postižením. Podle veřejného ochránce práv ve věci následně pochybila jak pražská inspekce, která ve škole neprovedla...
Muže natočili, jak chytil u Vltavy labuť a odnesl ji do auta. Hledá ho policie
Na sociálních sítích koluje video, v němž muž na smíchovské náplavce odchytí jednu z labutí u břehu, přitiskne si ji na břicho a odnáší do auta, kde ji vloží do boxu. Natočil ho při tom svědek....
Kauza řidičáků v Černošicích. Žalobkyně žádá vazbu pro všech 16 obviněných
Státní zástupkyně navrhla vazbu pro všech 16 obviněných v kauze nezákonného získávání řidičských průkazů na černošickém úřadu. O návrzích rozhodne Obvodní soud pro Prahu 2, sdělil v pátek mluvčí...
Nejdřív Plzeň, teď Kolín. Nejbohatší Čech vstupuje po fotbalu také do hokeje
Nejbohatší Čech Michal Strnad vstupuje do dalšího sportovního klubu. Majitel fotbalové Viktorie Plzeň podpoří prostřednictvím své firmy Retia kolínský hokejový klub. Ten od nové sezony ponese název...
VIDEO: Výdejní boxy vykrádal pravidelně, policisté si v úkrytu na zloděje počíhali
Skoro jako do supermarketu chodil k výdejním boxům na Prahu 4 jedenačtyřicetiletý muž. S páčidlem v ruce vylamoval jednotlivé schránky takřka každý druhý den. Pravidelnost jeho „návštěv“ se mu stala...
Na Břevnovských kolejích hořelo, hasiči evakuovali skoro 140 lidí
Skoro 140 lidí evakuovali hasiči v noci na pátek kvůli požáru pokoje na vysokoškolských kolejích v Praze na Břevnově. Jednoho člověka ošetřili zdravotníci. Výše škod a příčina požáru zatím nejsou...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Na Rakovnicku vyprostili havarovanou cisternu, silnice zůstane dál zavřená
Na Rakovnicku u obce Žďár se podařilo v pátek ráno vyprostit a odtáhnout cisternu s naftou a benzinem, která tu havarovala ve čtvrtek. Kvůli sanaci uniklých pohonných hmot ale zůstane silnice I/27...
PVK pomáhá v nouzových situacích při únicích vody v domácnostech
Téměř 5 000 zákazníků zavolalo v loňském roce na nonstop asistenční službu při řešení nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem, kterou nabízejí Pražské vodovody a kanalizace (PVK) svým...