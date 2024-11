Ať epopej zůstane na Moravě déle, má tam vhodné podmínky, navrhne Pospíšil

Informaci serveru iDNES.cz sám náměstek primátora potvrdil. „Zástupci odborné veřejnosti společně s Galerií hlavního města Prahy se tak rozhodli, protože na místě jsou k vystavování zcela vhodné podmínky,“ řekl Pospíšil pro iDNES.cz. Nic tedy podle něj nebrání tomu, aby tam zůstala déle.

Minulé vedení Prahy se přiklonilo k tomu, aby byla epopej umístěna v podzemní galerii paláce Savarin v ulici Na Příkopě, jehož přestavbu developerská firma Crestyl letos v září dokončila. V paláci vznikne Mucha muzeum. Firma se na tom dohodla s Nadací Mucha založenou příbuzným malíře Johnem Muchou, který s Prahou vedl dlouhodobé spory o umístění obrazů.

Po zveřejnění plánů na umístění epopeje v Savarinu sice John Mucha stáhl svou žalobu, Prahu ale zažalovala druhá dědička, vnučka Jarmila Mucha Plocková, která s vystavením v Savarinu nesouhlasí. Ani navržené řešení tak podle Pospíšila k ukončení sporů nevedlo.

Náměstek tvrdí, že by navíc město z obrazů v soukromé galerii podle uzavřených dohod dostatečně neprofitovalo a změnu podmínek se zatím nepodařilo dohodnout.

„Pokud se nedohodneme, začneme seriózně zvažovat jinou možnost. Vidím to na variantu naši, pražskou, ne na variantu nějakého nájmu. Tím by se problém zase jen odložil,“ řekl Pospíšil. O prodloužení zápůjčky by pražské zastupitelstvo mělo rozhodnout příští rok. „Budu to navrhovat, ale nevím, jak se rozhodne vedení města,“ uvedl.

S ponecháním obrazů v Moravském Krumlově podle Pospíšila souhlasí Galerie hlavního města Prahy, která je odborným správcem epopeje.

Umělcova podmínka při darování obrazů Praze byla, aby město vytvořilo pro dílo trvalý a důstojný výstavní prostor. To se však doposud nepodařilo. Město v minulosti chystalo pro epopej stavbu galerie u Lapidária Národního muzea na Výstavišti. Výstaviště i nyní podle Pospíšila představuje připravenou možnost, o které se bude znovu debatovat.