Konec prorážení sloupků. Silničáři upravili křižovatku u pražského letiště

Zmizely sloupky, zmizely žluté klemmfixy, na místě připojovacího pruhu je hlína, kde začíná rašit tráva. Naopak k výjezdu z benzínové pumpy umístili silničáři stopku.

Přibližně po třech letech tak jde konečně legálně vyjet rovnou na kruhový objezd a být na letišti za necelé dvě minuty. Navíc se ulevilo také řidičům, kteří od pumpy míří směrem na Kladno či na Chomutov. Ti, pokud využívali legální cestu, museli také nejdřív na okruh, pak se otočit a jet zpět.

„Ke stavebnímu řešení na této komunikaci jsme přistoupili, protože se původní řešení ukázalo jako nefunkční, řidiči ho nerespektovali a v tomto místě stále porušovali dopravní předpisy,“ popsala mluvčí letiště Kateřina Pavlíková.

Podle ní také docházelo opakovanému poškozování majetku Letiště Praha a k tomu, že lidé jezdili v protisměru. „Tyto nebezpečné manévry mohly vést k dopravním nehodám a mohly způsobit značné komplikace při odjezdu z letiště. Nové řešení tak dopravní situaci zjednodušilo, umožnilo nájezd na jízdní pás okružní křižovatky a riziko dopravních nehod snížilo,“ dodala Pavlíková.

Novou podobu dostala křižovatka zhruba po třech letech od chvíle, kdy se na ní v roce 2016 objevily zelené sloupky zvané balisety. Prý na žádost policie, aby se zvýšila bezpečnost na úseku, kde se často stávaly nehody.

Řidiči toto opatření ale ignorovali a sloupky ve velkém proráželi.

Expresní parkoviště na letišti Prvních 15 minut: zdarma 15—30 minut: 100 Kč 30—60 minut: +100 Kč Pozn.: Bezplatný vjezd je možný vždy jen 1x za 24 hodin

Vybudováním sloupků se totiž prodloužila cesta z 1,3 kilometru a necelých dvou minut na 8 kilometrů a 10 minut.

„Pokud jsou na okruhu kolony, tak to trvá i 20 až 25 minut. Jakmile mi přijde zakázka, měl bych být na letišti do 5 minut. A to je nemožné, pokud bych to měl celé objíždět,“ popsal v roce 2017 taxikář Tomáš čekající právě na parkovišti u pumpy.

Místo se tak stalo paradoxně ještě nebezpečnější než před jejich vybudováním.

Letiště se ale nevzdalo a po poradě s policií umístilo mezi sloupky žlutý práh zvaný klemmfix. „Ten by neměl být poškoditelný tak snadno jako sloupky a zároveň by měl do jisté míry zabránit přejezdu,“ uvedla tehdy mluvčí letiště Marika Janoušková.

Řidiče ale ani toto opatření neodradilo a přes práh s auty přeskakovali.

Kromě zdlouhavého objíždění totiž viděli ve sloupcích a prazích i snahu letiště zamezit jim, aby čekali bezplatně u pumpy místo toho, aby stáli na placených parkovištích u terminálů.

A nutno podotknout, že pumpu využívají řidiči opravdu ve velkém jako bezplatné parkoviště, když čekají, až jim přiletí rodina, kamarádi či zákazníci, které mají vyzvednout. A letiště tím přichází o tržby.

I přesto ale řidičům novou podobou křižovatky ustoupili.