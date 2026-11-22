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V nádrži u Smolnic našli mrtvého člověka, na místo míří policie
Na 400 tisíc lidí demonstrovalo na Letné. Žádali nový dialog i konec Okamury a Zůny
Na pražské Letné se mohutně protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá vládní koalici, aby odvolala Tomia Okamuru z čela Sněmovny a sebrala...
Do legendární hospody se zakously bagry, nezbylo už skoro nic. Štamgasti cítí zlost
Před necelým měsícem si tu hosté dávali pivo a jídlo naposledy, tento týden mohou už jen nostalgicky a smutně sledovat, jak jim jejich oblíbená restaurace s více než stoletou tradicí mizí před očima....
U hlavního nádraží v Praze se srazily dva vlaky, záchranáři ošetřili i těžce zraněné
V úterý ráno se u hlavního nádraží v Praze na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3 srazily dva vlaky. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Zranilo se 46 lidí, z...
Toto je nejdivnější vyhlídková věž. Dá se v ní dokonce i bydlet
Operátoři při pokrývání Česka mobilním signálem často využívají již existující objekty. Nemusí jít ovšem vždy o obytnou budovu, jak dokazuje případ z Příbramska. Nezřídka antény umísťují třeba na...
Třetí útok na peněženky v Praze: nejen dražší MHD a parkování, přibude i mýtné
Vedení Prahy chce prostřednictvím poslanců STAN prosadit ve Sněmovně zákon, který by samosprávám umožnil zavádět mýto pro vjezd do částí měst. Uvedl to nový pražský primátor Petr Hlaváček s tím, že...
V nádrži u Smolnic našli mrtvého člověka, na místo míří policie
V retenční nádrži u Smolnic byla po pádu do vody nalezena osoba bez známek života, na místo míří policie. „Mohu potvrdit, že v nádrži byla nalezena osoba. Policie jede na místo. Zatím ale nemáme...
My chceme Spartu! Těžkooděnci na Letné, kotel dlouho mlčel, pak urážel vedení
Jakmile uplynulo přesně dvanáct minut, z útrob stadionu vyrazily desítky maskovaných postav se zapálenými světlicemi a během chvíle dým zahalil vyprázdněný sparťanský kotel. Do té doby domácím...
Sparta - Liberec 1:3, domácí vedli, pak končili v křeči. Dva góly dal Mašek
Trapas sparťanských fotbalistů: ve výročním zápase, kterým si klub připomněl 133 let od svého založení, předvedli nedůstojný výkon. Přestože v 15. kole první ligy nad Libercem doma vedli, podlehli...
Dražší, ale kultivovanější. V hodnocení návštěvníků Praha předčila Vídeň i Berlín
Obyčejná položka v masové turistice? To už o hlavním městě Česka neplatí. V prestižním žebříčku Global Tourist Perception představuje Praha podle aktuálního hodnocení turistů lépe vnímanou destinaci...
Modlili jsme se, abychom nevypadali jak blbci, řekl Kováč po závěru na Bohemians
V nastavení napřáhl Aleš Čermák z přímého kopu a málem své bývalé spoluhráče připravil o dva body. „Fakt se nám ulevilo, protože ze zápasu klidně mohla být remíza,“ hodnotil kouč plzeňských...
Bohemians - Plzeň 1:2, smůla domácích, dali si vlastní gól a v závěru trefili břevno
Plzeňští fotbalisté se tabulkou pomalu sunou vzhůru. V 15. kole Chance ligy vydřeli vítězství na Bohemians 2:1 a jsou sedmí. Třináct minut před koncem rozhodl vlastní gól Obinayi, který si do vlastní...
Boleslav - Zlín 1:0, domácí proti posledním protáhli sérii bez prohry, trefil se Buryán
Mladoboleslavští fotbalisté v 15. kole Chance Ligy uspěli na domácí půdě proti poslednímu Zlínu. Po trefě Buryána ze šesté minuty zvítězili 1:0 a na svém hřišti jsou stále stoprocentní. Naopak hosté...
Olomouc - Slavia 0:2, naděje domácích utnul Kačor. Pražané jsou dál neporažení
Slávističtí fotbalisté drží i po patnáctém kole ligovou neporazitelnost. V sobotu triumfovali na hřišti páté Olomouce 2:0 a na čele tabulky mají náskok devíti bodů na druhou Mladou Boleslav. Sigmu...
Na Zahradním Městě ujel při posunu vagon, Prahou urazil několik kilometrů
Nákladní vagon v sobotu dopoledne ujel při posunu na Zahradním Městě v Praze a po několikakilometrové jízdě ho železničáři zastavili na Smíchově. Nikdo nebyl zraněn, okolnosti události prověřuje...
Časový limit a více modré. Praha 4 upravuje obyvatelům parkování na míru
Nový parkovací režim, který znamená i nový plošný limit pro délku stání a více modrých zón pro obyvatele. Vše tak, aby se komfortněji cítili právě domácí. Taková proměna odstartovala v některých...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
Třetí útok na peněženky v Praze: nejen dražší MHD a parkování, přibude i mýtné
Vedení Prahy chce prostřednictvím poslanců STAN prosadit ve Sněmovně zákon, který by samosprávám umožnil zavádět mýto pro vjezd do částí měst. Uvedl to nový pražský primátor Petr Hlaváček s tím, že...
Více solárů, vesmírný byznys i pomoc opozice. Kde radní Dobeš vidí Prahu
Nová pražská koalice ve středu podepsala smlouvu a den nato její vedení stvrdilo ustavující zastupitelstvo. Radní pro smart cities a energetiku Pavel Dobeš (STAN) v rozhovoru pro iDNES.cz popisuje,...