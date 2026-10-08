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Návěs hasičů s vyprošťovacím tankem dorazil na místo kolem 9. hodiny. Pokusí se vytáhnout kamion, který v noci na čtvrtek převážel vrtnou soupravu a uvázl pod železničním mostem.
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Kamion uvázl v Praze pod mostem, vytáhnout se ho pokusí vyprošťovací tank
K nehodě vyrazily hasičské jednotky po 21:30. Po zajištění kapalin postupně začaly s vypouštěním kol. „Uvidíme, jak invazivní způsob vyproštění se zvolí,“ řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.
Protože všechny pokusy o vyproštění vozidla ještě v noci selhaly, byla ve čtvrtek povolaná technika „těžšího kalibru“.