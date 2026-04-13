Šlechtova restaurace vzkřísila naději na dokončení oprav, radní vybrali firmu

  12:49
Opravu Šlechtovy restaurace v pražské Stromovce dokončí firma Geosan Group, která vyhrála tendr na druhou fázi rekonstrukce objektu. O výsledku výběrového řízení rozhodli pražští radní. Cena zakázky bude 104,3 milionu korun bez DPH.
Šlechtova restaurace | foto: Anna Kristová, MAFRA

První část oprav začala v roce 2017 a skončila o čtyři roky později. Zahrnovala především opravu hlavního sálu. Nyní má firma dokončit zbylé vnitřní prostory, vybudovat gastroprovozy, opravit kolonádu a altán.

Předpokládaná hodnota zakázky byla 144,9 milionu korun bez DPH. Město dostalo nabídku od pěti firem. Nejnižší předložila firma Geosan Group.

Komise nejprve s její nabídnou nebyla spokojená. Členové komise podle důvodové zprávy našli mimořádně nízké nabídkové ceny některých položek a nedostatky ve formálních údajích. Po doplnění údajů komise rozhodla, že Geosan Group všechny podmínky splnila.

Předmětem zakázky je dokončení budovy tak, aby mohla být uvedena do provozu. Uvnitř je potřeba vybudovat mimo jiné příčky, rozvody vody a elektřiny, výtah a dokončit povrchy. V objektu bude restaurace, cukrárna a zahradní restaurace, dále kolonáda, altán a vznikne také samostatný objekt WC.

Chlouba Stromovky. Šlechtova restaurace je napůl opravená od roku 2021. Tehdy dělníci dokončili rekonstrukci kulturního sálu. V druhé fázi tam mají vzniknout například tři gastroprovozy. (13. dubna 2024)
Památkově chráněná budova Šlechtovy restaurace vznikla v 17. století jako barokní letohrádek pro císaře Leopolda I. Habsburského. V roce 1882 si ji pronajal Václav Šlechta a otevřel tam restauraci. Jeho potomci ji provozovali až do 2. světové války.

Po válce byla restaurace zestátněna. Budova od roku 1950 chátrala a v 60. letech byla restaurace kvůli havarijnímu stavu zrušena. V letech 1978 a 1980 objekt vyhořel a v roce 2002 ho poškodily povodně. Budova je od roku 1958 památkově chráněna.

