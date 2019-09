Magistrátní kontrolní výbor chce prověřit tendr na pronájem Šlechtovky

Členové výboru se záměrem souhlasili většinou pěti hlasů, jeden se zdržel. PS v Praze vládne spolu s Piráty a Spojenými silami pro Prahu (TOP 09 a STAN).

Tendr na provozovatele prováděla městská firma Obecní dům, která má restauraci na starosti. „Vzhledem k tomu, že se jedná o akciovou společnost, navrhuji usnesení, kdy kontrolní výbor žádá radní, aby v působnosti valné hromady požádali Obecní dům o prověření výběrového řízení,“ řekla předsedkyně výboru Jaroslava Janderová (ODS). Následně by radní měli kontrolnímu výboru poskytnout výsledky kontroly.

Podle Janderové jsou informace o výběrovém řízení závažné. Navíc osob z PS, které jsou v pivovaru zainteresovány, má být údajně více. „Myslím si, že by bylo správně, abychom pochybnosti buď vyvrátili, nebo naopak by řízení mělo být vypsáno znovu. Z mého pohledu by bylo jedině očistné, aby to bylo prověřeno,“ řekla Janderová.

Pochybení v tendru na jednání výboru odmítl zastupitel a člen výboru Martin Benda (Praha Sobě). Řekl, že Praha Sobě je občanskou kandidátkou, kandidáti tak nejsou členy strany ani hnutí. „Obecní dům a výběrová komise nevěděla, že tam je akcionář Vinohradského pivovaru,“ řekl.

Výbor se následně usnesl, že pověří Janderovou, aby výzvu kontrolního výboru předložila na pondělním jednání rady, kam jako předsedkyně kontrolního výboru dochází. Radní tam vyzve ke svolaní valné hromady a k prověření zakázky.

Vítěze tendru vybralo vedení Prahy letos v srpnu. Předseda představenstva Obecního domu Vlastimil Ježek tehdy řekl, že k výběru provozovatele bylo osloveno deset firem a šest na nabídku reagovalo. Vinohradský pivovar bude pravděpodobně platit nájemné z obratu, kdy bude stanovena minimální suma, kterou by i v případě nulového obratu musel zaplatit.

Budova Šlechtovy restaurace vznikla v 17. stoletím jako barokní letohrádek. Restaurace zde byla provozována od 19. století, naposledy Antonínem Šlechtou, za kterého fungovala do druhé světové války. Následně byla znárodněna.

Objekt je nyní národní kulturní památkou, jehož vlastníkem je hlavní město. Záchrana objektu, který dlouho dobu chátral, začala před dvěma lety. Město