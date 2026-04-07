„Je to hrozné, je to ostuda sedmičky,“ kroutí hlavou starší muž, který prochází Stromovkou se psem kolem Šlechtovy restaurace – známé jako Šlechtovka. „Nic se tu neděje už roky, připadá mi to jako výsměch,“ dodává.
Podobně komentují situaci i další místní obyvatelé. „Co jim na tom tak trvá? Vždyť slibovali, že to už dávno bude hotové,“ diví se kolemjdoucí.
Uprostřed jednoho z nejnavštěvovanějších pražských parků stojí na první pohled opravená historická budova s novou fasádou. Při bližším pohledu ale působí opuštěně a tma uvnitř napovídá, že se s klenotem Stromovky už dlouho nic neděje.
Dokončení opravy Šlechtovy restaurace vázne, ještě nevypsali ani výběrové řízení
Po tom, co budova dlouho chátrala, dokončil magistrát v roce 2021 první etapu rekonstrukce. Zahrnovala práce na hlavním sále, fasádě i na přilehlých arkádách. Tehdy se zdálo, že otevření je otázkou měsíců. Od té doby ale uplynuly více než čtyři roky a objekt zůstává stále zavřený, i když město do oprav investovalo už přes 200 milionů korun.
Problém spočívá v nedokončené druhé etapě, tedy opravě technického zázemí budovy, jako jsou rozvody vody, elektřina nebo klimatizace. Bez ní zůstává budova v paradoxní situaci – zvenku opravená, ale pro restaurační provoz nepoužitelná.
Nekonečné výběrové řízení
Rekonstrukce Šlechtovy restaurace je pod palbou kritiky hlavně kvůli dlouhému výběrovému řízení. Mezi schválením zakázky a jejím vypsáním uplynuly dlouhé měsíce a samotné výběrové řízení se také protahuje. Zpoždění kritizuje i vedení Prahy 7.
Magistrát situaci vysvětluje složitostí projektu a nutností detailní přípravy.„Obecně se jedná o poměrně složitou situaci, která byla rozdělena na několik etap, a její řešení je komplikované,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.
Pokud se ale nepodaří výběrové řízení uzavřít do června, bude se muset celé vypsat znovu.
Podle radního Tomáše Slabihoudka (TOP 09), který přebral projekt rekonstrukce Šlechtovky po Jiřím Pospíšilovi, magistrát výběrové řízení stíhá. Hotové by mělo být do konce dubna.
„Tisk s výběrem dodavatele je momentálně v připomínkovém kolečku. Jakmile bude vše vypořádáno, předložíme ke schválení radním,“ sdělil redakci iDNES.cz Slabihoudek.
Podle odborníků je budova již v dobrém stavu na to, aby přežila i nějaké stavební zdržení.
„Naštěstí už toho nezbývá tolik, aby delší prodleva Šlechtovku opět ohrozila,“ uvedla mluvčí Národního památkového ústavu Andrea Holasová. Budovu prozatím spravuje společnost Acton.