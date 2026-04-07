Šlechtovka, kulisa za miliony. Oprava se dál táhne, místní mluví o ostudě

Juliana Hámová
  12:54
Šlechtova restaurace – dominanta pražského parku Stromovka, stále zůstává zavřená. Přestože zvenčí prošla nákladnou obnovou už před několika lety, stále není hotová další etapa rekonstrukce –technické zázemí.
Šlechtova restaurace

Šlechtova restaurace | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Je to hrozné, je to ostuda sedmičky,“ kroutí hlavou starší muž, který prochází Stromovkou se psem kolem Šlechtovy restaurace – známé jako Šlechtovka. „Nic se tu neděje už roky, připadá mi to jako výsměch,“ dodává.

Podobně komentují situaci i další místní obyvatelé. „Co jim na tom tak trvá? Vždyť slibovali, že to už dávno bude hotové,“ diví se kolemjdoucí.

Uprostřed jednoho z nejnavštěvovanějších pražských parků stojí na první pohled opravená historická budova s novou fasádou. Při bližším pohledu ale působí opuštěně a tma uvnitř napovídá, že se s klenotem Stromovky už dlouho nic neděje.

Dokončení opravy Šlechtovy restaurace vázne, ještě nevypsali ani výběrové řízení

Po tom, co budova dlouho chátrala, dokončil magistrát v roce 2021 první etapu rekonstrukce. Zahrnovala práce na hlavním sále, fasádě i na přilehlých arkádách. Tehdy se zdálo, že otevření je otázkou měsíců. Od té doby ale uplynuly více než čtyři roky a objekt zůstává stále zavřený, i když město do oprav investovalo už přes 200 milionů korun.

Problém spočívá v nedokončené druhé etapě, tedy opravě technického zázemí budovy, jako jsou rozvody vody, elektřina nebo klimatizace. Bez ní zůstává budova v paradoxní situaci – zvenku opravená, ale pro restaurační provoz nepoužitelná.

Nekonečné výběrové řízení

Rekonstrukce Šlechtovy restaurace je pod palbou kritiky hlavně kvůli dlouhému výběrovému řízení. Mezi schválením zakázky a jejím vypsáním uplynuly dlouhé měsíce a samotné výběrové řízení se také protahuje. Zpoždění kritizuje i vedení Prahy 7.

Magistrát situaci vysvětluje složitostí projektu a nutností detailní přípravy.„Obecně se jedná o poměrně složitou situaci, která byla rozdělena na několik etap, a její řešení je komplikované,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

VIDEO: Prošli jsme opravovanou Šlechtovku, uvnitř roste kašna

Pokud se ale nepodaří výběrové řízení uzavřít do června, bude se muset celé vypsat znovu.

Podle radního Tomáše Slabihoudka (TOP 09), který přebral projekt rekonstrukce Šlechtovky po Jiřím Pospíšilovi, magistrát výběrové řízení stíhá. Hotové by mělo být do konce dubna.

„Tisk s výběrem dodavatele je momentálně v připomínkovém kolečku. Jakmile bude vše vypořádáno, předložíme ke schválení radním,“ sdělil redakci iDNES.cz Slabihoudek.

Podle odborníků je budova již v dobrém stavu na to, aby přežila i nějaké stavební zdržení.

„Naštěstí už toho nezbývá tolik, aby delší prodleva Šlechtovku opět ohrozila,“ uvedla mluvčí Národního památkového ústavu Andrea Holasová. Budovu prozatím spravuje společnost Acton.

Nové vozy pro petřínskou lanovku jsou už v Česku. Brzy je posadí na trať

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

Řidič dostal za smrt matky s kočárkem tříletou podmínku. K soudu nedorazil

Řidič z neznámých důvodů sjel z vozovky a srazil maminku s kočárkem. (1. května...

Obvodní soud pro Prahu 9 ve čtvrtek nepravomocně rozhodl v kauze řidiče, který svým porsche usmrtil ženu s kočárkem. Adam Coubal dostal tříletý podmíněný trest a pětiletý zákaz řízení. Pozůstalým...

OMG, jsou nádherný. Designérka Marešová oněměla, když viděla své vozy pro Petřín

Designérka Anna Marešová si prohlédla své vozy pro petřínskou lanovku

Jako když dítěti dáte štěně. Takové pocity měla designérka Anna Marešová, když viděla poprvé své nové vozy pro petřínskou lanovku zcela hotové. Přiznala, že když před lety vyhrála soutěž, přišlo jí...

Loupež jako z filmu. V Praze někdo odpálil dva bankomaty, odcizil veškeré peníze

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

U pražského Obchodního centra Opatovská došlo v sobotu ráno k výbuchu dvou bankomatů. Na místě zasahuje policie, v akci byli také pyrotechnici. Při výbuchu nebyl nikdo zraněn. Policisté nyní pátrají...

Klouzačka z plechu a co ty kameny? Nové hřiště na „Jiřáku“ je pod palbou rodičů

Nové dětské hřiště na náměstí Jiřího z Poděbrad (březen 2026)

Nové dětské hřiště na právě rekonstruovaném pražském náměstí Jiřího z Poděbrad je v provozu sotva několik dní a už schytává sprchu hejtů a nenávistných komentářů. Dospělým vadí povrch hřiště,...

Šlechtovka, kulisa za miliony. Oprava se dál táhne, místní mluví o ostudě

Chlouba Stromovky. Šlechtova restaurace je napůl opravená od roku 2021. Tehdy...

Šlechtova restaurace – dominanta pražského parku Stromovka, stále zůstává zavřená. Přestože zvenčí prošla nákladnou obnovou už před několika lety, stále není hotová další etapa rekonstrukce...

7. dubna 2026  12:54

Stížnost na bití i špatnou hygienu. Policie znovu prověří možné týrání dětí v domově

Ilustrační snímek

Policie musí znovu otevřít kauzu možného týrání klientů s mentálním postižením v pobytovém zařízení v Lipníku na Mladoboleslavsku, nařídil Ústavní soud (ÚS). Původně policie nikoho neobvinila a...

7. dubna 2026  12:09

Kvůli poruše trakčního vedení nejezdily vlaky mezi Prahou a Radotínem

Nádraží Praha-Smíchov před rozsáhlou modernizací (13. února 2024)

Poškozené trakční vedení ve stanici Praha-Smíchov komplikovalo ráno a dopoledne dopravu mezi Prahou a Berounem. Vlaky nejezdily mezi pražským hlavním nádražím a Radotínem. Dálkové soupravy jezdily...

7. dubna 2026  7:01,  aktualizováno  10:53

Šokující statistika: víc než půlka českých domácností má špatně pojištěný domov

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma Podpojištění - Tichý zabiják rodinných...

Více než polovina českých domácností má špatně nastavené pojištění nemovitosti. V iDNES Lounge na to upozornili ekonom Aleš Rod, Magdaléna Davis z Člověka v tísni, Lenka Slabejová z České asociace...

7. dubna 2026

Policie hledá řidiče dodávky, který srazil cyklistu. Zastavil, pak si to rozmyslel

ilustrační snímek

Středočeští policisté pátrají po řidiči dodávky, který v úterý ráno srazil mezi Církvicí a Čáslaví na Kutnohorsku cyklistu. Po nehodě nejprve zastavil, pak si to ale rozmyslel a aniž by zraněnému...

7. dubna 2026  9:44

Pravidla se tu nedodržují. Po nehodě v Žižkovském tunelu chce radnice úpravy

Žižkovský tunel spojující Žižkov a Karlín (březen 2026)

Četné ohlasy vyvolal nedávný incident v Žižkovském tunelu v Praze. Ve spojnici mezi Karlínem a Žižkovem srazil rozjetý cyklista ve vysoké rychlosti ženu. Ta skončila v nemocnici s otřesem mozku a...

7. dubna 2026

Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Útočníka hledají i kriminalisté z mordparty

Brutální napadení v Praze. Útočníka hledá policie

Policie pátrá po neznámém útočníkovi, který ve čtvrtek mezi vchody panelových domů v pražské Frýdlantské ulici agresivně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu poranění mozku. Zraněný je nyní po...

6. dubna 2026  17:26

Výhra, nebo konec. Nymburk zkusí udržet naději na Final Four Ligy mistrů

Nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal u míče v zápase s Rytasem Vilnius

Nymburští basketbalisté zabojují v úterý o udržení naděje na premiérový postup do Final Four Ligy mistrů. Ve druhém utkání čtvrtfinálové série přivítají na domácí palubovce Rytas Vilnius a pokusí se...

6. dubna 2026  16:44

Dětí ubývá, metropole roste jen díky migraci. Loni nejvíce v Praze 5 a 9

Ilustrační snímek

Ztráty sčítá hlavní město v demografických statistikách. Méně dětí v metropoli přišlo na svět, naopak přibylo zesnulých. Populace Prahy přesto rostla. Je to díky migraci ze zahraničí, i když nově...

6. dubna 2026

Záchranáři zasahovali v Prokopském údolí, ze skály tam spadl chlapec

ilustrační snímek

V neděli odpoledne v pražském Prokopském údolí spadl chlapec ze skály a zranil se. Skončil poté v nemocnici. Pravděpodobně se jednalo o nešťastnou událost, uvedla v pondělí mluvčí pražské policie Eva...

6. dubna 2026  10:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdila odklonem

Od neděle 14. prosince se na železniční stanici Jihlava město vrací cestující....

Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem byl zastavený, vlak tam v pondělí ráno usmrtil člověka. Zasahovaly složky integrovaného záchranného systému, řekla policejní mluvčí...

6. dubna 2026  7:26,  aktualizováno  8:35

Respekt Koubkovi i hráčům. Ukázali, co v sobě Češi mají. Priske o baráži i Spartě

Sparťanský trenér Brian Priske kyne fanouškům po vítězném utkání v lize nad...

Při pohledu na spoustu prázdných míst v sále se nejdřív podivil „Jsou Velikonoce, tak asi proto,“ prohodil Brian Priske. Pak si trenér sparťanských fotbalistů na tiskové konferenci sám vzal slovo....

6. dubna 2026

