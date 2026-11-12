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Vyschlé břehy Slap odhalily tuny odpadu. Dobrovolníci zachránili i tisíce škeblí

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  11:27
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„Aby byla naše pomoc na těchto úsecích co nejefektivnější, potřebujeme každé z...

„Aby byla naše pomoc na těchto úsecích co nejefektivnější, potřebujeme každé z těchto míst zkontrolovat dvakrát až třikrát během týdne, kdy bude voda klesat. Škeble, které se ocitnou na suchu, je nutné opatrně posbírat a vrátit do bezpečí hlubší vody,“ doplnila Prouzová. (12. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

V rámci akce „Zachraň škeble“ dobrovolníci uklidili ze Slap na 45 tun odpadu a...
V rámci akce „Zachraň škeble“ dobrovolníci uklidili ze Slap na 45 tun odpadu a...
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Stovky dobrovolníků nasbíraly poslední říjnový týden 45 tun odpadků z odhalených břehů Slapské přehrady. Po letošním extrémně suchém létu tak ulevili tamní přírodě a především ohroženým škeblím. Od zahájení akce „Zachraň škeble“ se jich podařilo vrátit do bezpečí vody už více než 100 tisíc, uvádí Český svaz ochránců přírody (ČSOP).

Pokles vody znamená ohrožení pro vodní živočichy, zejména škeble, které se kvůli tomu nedostanou do větší hloubky. Na vzduchu bez vody zemřou.

OBRAZEM: Záchrana škeblí na Slapech. Nenechme je na suchu, prosí ochránci

„Nasbíralo se obrovské množství plastů, skla, starých pneumatik, kovových konstrukcí, ale třeba i zapomenuté plavky nebo sluneční brýle, které desítky let spočívaly pod hladinou. Zájem veřejnosti nás moc potěšil. Lidé ukázali, že jim na osudu Slapské přehrady opravdu záleží,“ uvádí koordinátorka akce z ČSOP Veronika Zítková Andrlová.

„Břehy Slap jsou nyní čistší, ale záchrana škeblí pokračuje a my nepolevujeme v kontrole obnažených břehů přehrady. Zpět do bezpečí vody se od vyhlášení akce začátkem září podařilo dostat už více než 100 tisíc škeblí, další na záchranu čekají a situaci nám k tomu komplikuje příchod studeného počasí, které je pro mlže podobně nebezpečné jako letní vedra,“ doplňuje Eliška Prouzová, koordinátorka akce Zachraň škeble z ČSOP.

OBRAZEM: Slapy vysychají před očima. Voda odkryla dno, lodě i tisíce škeblí

O odvoz odpadu se stará státní podnik Povodí Vltavy. „Pokles hladiny způsobený dlouhotrvajícím suchem nám sice přinesl nečekané komplikace, na druhou stranu nám ale poskytl jedinečnou příležitost pro vyčištění břehů,“ uvádí generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Spoluorganizátorem akce byli také rybáři, pro které jsou Slapy významným revírem a kteří situaci na přehradě monitorují od samého začátku.

„Naši členové strávili na březích Slap nespočet hodin. Pro rybáře je čistá voda a zdravé prostředí prioritou. Jsme rádi, že se nám podařilo ze dna a břehů odstranit tuny odpadu, které zde v řadě případů ležely i desítky let,“ doplnil Pavel Vrána, odborný referent pro životní prostředí Českého rybářského svazu.

Sucho na Slapech odkrylo i spoustu odpadků. Lidé se o prázdninách mohou zapojit do úklidu

Organizátoři připomínají, že se na odhalených březích Slapské přehrady za snížené hladiny nadále vyskytují mlži a je třeba zajistit jejich přesun do vody. Prosí tak veřejnost, aby se do pomoci zapojila a záchranné práce podpořila i finančně.

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