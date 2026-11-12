Vyschlé břehy Slap odhalily tuny odpadu. Dobrovolníci zachránili i tisíce škeblí

Pokles vody znamená ohrožení pro vodní živočichy, zejména škeble, které se kvůli tomu nedostanou do větší hloubky. Na vzduchu bez vody zemřou.
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„Nasbíralo se obrovské množství plastů, skla, starých pneumatik, kovových konstrukcí, ale třeba i zapomenuté plavky nebo sluneční brýle, které desítky let spočívaly pod hladinou. Zájem veřejnosti nás moc potěšil. Lidé ukázali, že jim na osudu Slapské přehrady opravdu záleží,“ uvádí koordinátorka akce z ČSOP Veronika Zítková Andrlová.
„Břehy Slap jsou nyní čistší, ale záchrana škeblí pokračuje a my nepolevujeme v kontrole obnažených břehů přehrady. Zpět do bezpečí vody se od vyhlášení akce začátkem září podařilo dostat už více než 100 tisíc škeblí, další na záchranu čekají a situaci nám k tomu komplikuje příchod studeného počasí, které je pro mlže podobně nebezpečné jako letní vedra,“ doplňuje Eliška Prouzová, koordinátorka akce Zachraň škeble z ČSOP.
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O odvoz odpadu se stará státní podnik Povodí Vltavy. „Pokles hladiny způsobený dlouhotrvajícím suchem nám sice přinesl nečekané komplikace, na druhou stranu nám ale poskytl jedinečnou příležitost pro vyčištění břehů,“ uvádí generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
Spoluorganizátorem akce byli také rybáři, pro které jsou Slapy významným revírem a kteří situaci na přehradě monitorují od samého začátku.
„Naši členové strávili na březích Slap nespočet hodin. Pro rybáře je čistá voda a zdravé prostředí prioritou. Jsme rádi, že se nám podařilo ze dna a břehů odstranit tuny odpadu, které zde v řadě případů ležely i desítky let,“ doplnil Pavel Vrána, odborný referent pro životní prostředí Českého rybářského svazu.
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Organizátoři připomínají, že se na odhalených březích Slapské přehrady za snížené hladiny nadále vyskytují mlži a je třeba zajistit jejich přesun do vody. Prosí tak veřejnost, aby se do pomoci zapojila a záchranné práce podpořila i finančně.