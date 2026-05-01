Nezabrzděný traktor u Slaného zranil dítě, transportoval ho vrtulník

  14:10
Ve Šlapanicích nedaleko Slaného v areálu statku v pátek kolem poledne traktor srazil dítě. Záchranáři ho s pohmožděnou nohou letecky transportovali do nemocnice. Podle policie se traktor zřejmě rozjel samovolně.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Podle informací MF DNES traktor nejdříve narazil do vrat vedoucích ke statku a poté srazil dítě, které se pohybovalo v jeho blízkosti.

„Ano, vše vše nasvědčuje tomu, že majitel menší traktor dostatečně nezabrzdil a ten se pak samovolně rozjel. Okolnosti případu budeme nyní zjišťovat,“ potvrdila krajská policejní mluvčí Michaela Richterová.

Zranění sraženého dítěte by nicméně nemělo být podle záchranářů vážné.

„Přesto jsme pro něj raději poslali záchranářskou posádku s lékařem a současně i vrtulník. Dítě utrpělo pohmožděniny na noze a po ošetření bylo letecky transportováno do nemocnice v Motole. Bylo při vědomí, v ohrožení života není,“ sdělila MF DNES mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Monika Nováková.

Šlapanice

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

