VIDEO: Čtyři útočníci brutálně zbili dva muže, pak zamířili do klubu

Vše se odehrálo 16. srpna krátce před půlnocí v těsné blízkosti tramvajové zastávky.

První z napadených dostal několik ran pěstí do obličeje, z místa se mu však podařilo utéct. Útočníci mu způsobili vážné zranění.



Druhý muž byl napaden několika ranami do obličeje, po kterých upadl na zem, kde ho útočníci kopali do hlavy a do horní části těla. Jeden z nich dokonce poškozenému stoupl na hlavu.



Následným lékařským vyšetřením bylo zjištěno, že napadený utrpěl frakturu v obličeji a další vážná poranění.

Agresory se od útoku snažil odradit jeden z kolemjdoucích. Byl však útočníky zastrašen. Celému incidentu předcházela hádka.

„Jednalo se o celkem pět mladých mužů, které doprovázely tři ženy. Všichni byli ve věku od dvaceti do pětadvaceti let. Do útoku se zapojili čtyři muži, zbylí útoku přihlíželi,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Kriminalisté obdrželi kamerové záznamy z místa činu, na kterých je zachycen následný pohyb celé skupiny. Krátce po útoku prošla ulicemi Spálená, Národní, 28. října, náměstí Republiky a následně ulicí Králodvorská, kde s největší pravděpodobností útočníci zamířili do hudebního klubu.

Policie žádá o pomoc širokou veřejnost. Pokud by někdo skupinu z kamerového záznamu poznal, nebo má jakékoli doplňující informace, má kontaktovat linku 158, nebo se obrátit na kteroukoliv služebnu.

Agresorům hrozí v případě dopadení a odsouzení za trestné činy ublížení na zdraví a výtržnictví až tříletý pobyt za mřížemi.