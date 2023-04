Skvrny a proměny Prahy: Anděl bez identity i plavání v rybníku, který byl smetištěm

Skvrny Smíchovský Anděl

Za jednu z problematických lokalit v Praze urbanista Jan Trejbal považuje smíchovský Anděl.

„Tam jde o dlouhodobý problém, došlo k ‚vykořenění‘ celé oblasti. Historicky dělnická čtvrť, kde byly továrny a pivovary, prošla asanací, vyrostl Zlatý Anděl, Anděl City, Anděl Park,“ pojmenovává Trejbal příčiny, proč je tento kout Prahy 5 podle něj bez identity.

Skvrny a proměny V návaznosti na seriál Ostudná místa přináší iDNES.cz sérii Skvrny a proměny Prahy. Ptáme se urbanistů, architektů, krajinářů a dalších odborníků na to, jaká místa v metropoli považují za zanedbaná a volající po změnách, a jaká naopak v posledních letech prokoukla a proměnila se k lepšímu. Vytipovávají také místa ohrožená.

„Jsou tam domy, které navštěvují lidé, ale nikdo v nich nebydlí. Není možné, aby se vytvořila komunita, která by místu vdechla identitu. Lidé tudy jen probíhají, prolétávají, je to takový urbanistický průtokový ohřívač vody, tedy lidí,“ naráží na to, že v místě jsou zejména kancelářské budovy.

Zlepšit natolik velké a složité oblasti je podle Trejbala zapeklité, ale možné. Je však potřeba komplexní přístup, odpovídající rozsahu a závažnosti problémů.

„Metody na to jsou, ale nikdo se jim v Česku nevěnuje. Kriminalita se likviduje symptomaticky – někde se něco děje, tak tam dáme policejní stanici, řeší se jen následky,“ myslí si Trejbal. Sám by upřednostnil preventivní zásahy do veřejného prostoru, které místo zpřehlední a zvýší pocit bezpečí, jako jsou kvalitní osvětlení a mobiliář či krajinářské úpravy.

Problémy lokalit typu Anděla by měli podle Trejbala pojmenovat experti na různé obory, včetně třeba sociální geografie. „Dokud nemáme analýzu, nelze ani udělat konkrétní návrh řešení,“ vysvětluje. Domnívá se, že tady selhává město. „Institut plánování a rozvoje, který by toto měl mít na starosti, je trochu pozadu,“ míní urbanista.