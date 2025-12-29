„Smíchovská střední průmyslová škola, gymnázium, hotelová škola Radlice, příspěvková organizace - to se fakt nedá použít v běžné mluvě ani v PR,“ napsal Sáblík na síti X.
„Pomůžete mi najít vhodný název školy?“ žádá v příspěvku.
Nápadů se v komentářích sešly desítky. Podle jednoho z nich lze například oddělit oficiální a marketingový název. „Komunikovat budete brand, jako je Smíchovská akademie nebo Kampus Smíchov, ale na úředních dokumentech se budete jmenovat třeba Smíchovská akademie – střední průmyslová škola, gymnázium a hotelová škola,“ stojí v příspěvku.
Takové řešení ředitel Sáblík připouští. „Minimálně po určitou dobu,“ odpovídá.
Dále děkuje za zajímavé náměty jako Střední škola INOVA, Smíchovská všeobecně vzdělávací škola nebo Smíchovská akademie technologií a služeb. Lidé přicházejí i s návrhy jako SmíchOFFka, HAHA Institut středního vzdělání Smíchov, Škola Radko Sáblíka, RadLyceum, Sáblíkland a nebo Smistřepruškogymhoško Radlice.
Ve hře je podle ředitele také studentská anketa pod dohledem odborné komise. „Naše PR oddělení již na tom pracuje, a ano, jsou u toho studenti i učitelé absolventi,“ uvádí Sáblík.
Jiní navrhují pojmenovat školu po případném slavném absolventu či zakladateli, jako tomu bylo se střední školou v Českém Těšíně, která nakonec dostala název Albrechtova podle knížete Albrechta. „Ano, i takovým směrem probíhají úvahy,“ připouští Sáblík.
Ke sloučení škol Smíchov a Radlice dojde na začátku příštího roku. Škola podle Sáblíka bude čítat čtyři třídy gymnázia, tři třídy IT, dvě hotelnictví a po jedné třídě všeobecného lycea, dále cestovního ruchu a také kybernetické bezpečnosti. Sloučení nijak neovlivní počet oborů ani počet tříd nebo žáků. Ředitel slibuje, že všechny obory budou vyučovány moderně a podle zásad Smíchovské SPŠ a gymnázia.