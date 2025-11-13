Na platy učitelů chybí školám peníze, městské části je dorovnávají ze svých rezerv

Štěpánka Pavlína Borská
  12:05
Městským částem chybí peníze na platy některých učitelů, protože je stát dosud neposlal. Jedná se o pedagogy, kteří pracují v nově otevřených školách a školkách nebo v zařízeních, jejichž kapacita se navýšila. Například Praha 6 a 7 tak platí některé pedagogy ze svých úspor.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V Praze 6 se v září ze staré budovy školky stala novostavba pro dalších 100 dětí, což znamenalo, že v ní začalo pracovat více pedagogů.

„Před chvílí, když jsem odesílala mzdy a chystala platby odvodů (splatnost 20. 11.!), jsem s hrůzou zjistila, že na účtu nám chybí peníze na pokrytí mezd a zákonných odvodů za tento měsíc. Náš mzdový rozpočet je stále nastavený na šest lidí, ale reálně už platíme 20 zaměstnanců. Navýšení rozpočtu na tento obrovský skok zkrátka nepřišlo,“ napsala ředitelka zmíněné školky místostarostce pro školství této městské části Marianě Čapkové (Praha sobě).

„Pokud to budeme muset zaplatit, vezmeme to z provozních peněz, školného a stravného. To by znamenalo, že od příštího týdne nebudeme mít na nákup potravin a běžný provoz. To prostě nesmíme dopustit,“ sdělila ředitelka.

Praha 6 podle Čapkové školce poslala ze svých rezerv milion korun. Tato částka pokryje platy za jeden měsíc. Čapková se domnívá, že městská část bude muset platy financovat pravděpodobně až do konce roku.

„Dostáváme se do situace, že aktivní městské části, které budují nové kapacity, budou bity na tom, že vytvořily nové třídy. Těm, kteří neotvírali nové kapacity, peníze chybět nebudou,“ prohlásila Čapková.

V Praze 6 má do příštího roku stát ZŠ Kocínka s osmi třídami a MŠ Červený vrch pro 100 dětí.

Platy zaměstnanců nové školky hradí ze svého také Praha 7. „Obdobnou situaci jako Praha 6 řešíme u naší nové lesní školky, kterou jsme otevřeli v tomto školním roce. Platy musíme v tuto chvíli rovněž hradit z vlastních prostředků a předpokládáme, že tato situace bude trvat přinejmenším do konce letošního roku. Za toto období očekáváme náklady z rozpočtu městské části ve výši zhruba 400 tisíc korun,“ sdělil mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

Peníze pošleme, tvrdí Bek

Ministerstvo školství (MŠMT) na sociální síti X předevčírem ujistilo, že obce peníze dostanou. „Vláda na svém čtvrtečním zasedání (6. 11.) potvrdila, že všechny závazky vůči krajům a školám budou splněny v souladu se schváleným rozpočtem,“ napsalo MŠMT.

„Obavy nejsou namístě. Prostředky podle původního rozpočtu budou. Potřebná částka bude převedena do rozpočtu MŠMT. Rozpočtové opatření schválí vláda 19. 11. Školy obdrží finance včas a v plné výši,“ slíbilo ministerstvo.

Peníze ministerstvo posílá magistrátu a ten je rozděluje městským částem jako zřizovatelům škol. Radní pro školství Antonín Klecanda (STAN) věří, že peníze dorazí. „Když jsem mluvil s dosluhujícím ministrem Bekem, říkal, že se to samozřejmě schválí, že nastalo zpoždění na ministerstvu financí. Došlo ke zpoždění, ale peníze jsou narozpočtovány a přijdou,“ řekl Klecanda.

Ze státu na radnice

● Stát uložil městským částem, že od příštího roku musí zajistit místo dětem od tří let ve školkách nebo dětských skupinách.

● Na novou povinnost jsou připravené Praha 2, 3, 4, 7, 10, 11 a 12.

● „Vnímáme ze strany končící vlády tuto povinnost jako další z opatření, kterými zatěžuje obce bez toho, aby jim poskytla na její splnění dostatečnou finanční podporu,“ kritizoval změnu místostarosta Prahy 8 Matěj Fichtner (ANO).

● Praze 8 se nelíbí ani převod financování nepedagogických pracovníků ze státu na obce. Podle Fichtnera nebudou peníze z rozpočtového určení daní stačit.

● „Kromě toho, že je peněz míň, než by mělo být, zvyšují se také povinnosti. A všechny kompetence si nechává ministerstvo školství,“ vyjádřil se k převodu radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS).

Školské odbory kvůli chybějícím penězům chystají vyhlášení stávkové pohotovosti. Více podrobností o této své akci oznámí dnes dopoledne na briefingu.

„Odbory reagují na vážný rizikový stav, kdy končící vláda podcenila a ignorovala rozpočtové opatření a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy neobdrželo schválené prostředky ve výši 3,7 miliardy korun, určené na dofinancování regionálního školství za listopad a prosinec 2025,“ uvedli odboráři. Pokud školy finance nedostanou, budou muset krátit své výdaje o 10 procent, tvrdí odbory.

Městské části budou od příštího roku platit nepedagogické pracovníky, jak určila novela školského zákona. Finance mají samosprávy získat z rozpočtového určení daní. To znamená z peněz, které vybere na daních stát a následně je přerozdělí krajům. Výše částky závisí na počtu žáků. Metropole platy nepedagogů ale dotovala už loni, kdy novela ještě neplatila.

„Bohužel tabulkové platy jsou takové, za které bychom v Praze už nesehnali učitele ani nepedagogy. Dofinancování už probíhalo a nyní bude pokračovat v obdobné míře,“ uvedl dříve Klecanda.

Peníze v rozpočtu ministerstva chybí, protože se začátek platnosti novely o převodu financování nepedagogů o čtyři měsíce odložil. Nepedagogy dosud platí stát, takže rozpočet nedostačuje. O odklad žádaly obce, vláda ho schválila v březnu.

