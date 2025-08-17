Školáci mají v Praze na výběr z mnoha škol a kroužků. Může to být nevýhoda, líčí expertka

Premium

Theodora Toulcová | foto: koláž iDNES David Votruba

Jana Sobíšková
Vyrůstat v metropoli znamená mít plno možností. „Ty se podle místa bydliště zužují, ať jde o výběr školy, či mimoškolních aktivit. To může být výhoda i nevýhoda,“ říká pražská psychoterapeutka Theodora Toulcová, za kterou dojíždějí lidé z celého Česka, a tak má možnost podmínky dětí porovnávat.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Proč by možnosti volby měly být nevýhodou?
Vícero možností zatěžuje rodiče rozhodováním, to může stát hodně energie, která pak chybí, kde je jí třeba. Srovnávat podobné instituce, zaměřovat se na detaily, které se mohou do nástupu v září kolikrát i změnit, je problematické. Pokud škola dítě či rodiče zklame, mají rodiče tendenci obviňovat sebe ze špatného výběru, nemluvě o situaci, kdy už od počátku sami rodiče nebyli zajedno.

Školní docházka není trauma, ale nevyhnutelná povinnost. A navíc přirozená.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci

Nejčtenější

Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka

Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Primátor tvrdil, že je situace nadmíru výtečná. Za pár hodin Vltava zaplavila 18 stanic metra

Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s větší silou, než si kdokoliv uměl představit. Stoupající Vltava utrhla měřidla průtoku, takže nikdo přesně nevěděl, co se na hlavní město žene. Realita překonala...

Firemní zahrada u barokní Oranžérie, kde se obědvá, odpočívá i pracuje

Když se tato zahrada objevila mezi příspěvky loňského ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada (letošní ročník právě probíhá), bylo tak nějak na první pohled jasné, že to není tvorba nějakého zahradního...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Školáci mají v Praze na výběr z mnoha škol a kroužků. Může to být nevýhoda, líčí expertka

Premium

Vyrůstat v metropoli znamená mít plno možností. „Ty se podle místa bydliště zužují, ať jde o výběr školy, či mimoškolních aktivit. To může být výhoda i nevýhoda,“ říká pražská psychoterapeutka...

17. srpna 2025

Proč ta křeč? Douděra si užil gól a vyzdvihl Jablonec: Zápas měl evropskou úroveň

Vzpomínáte, jak slávista David Douděra v květnu 2023 rozhodl finále poháru na Spartě? Parádní trefu z rohu velkého vápna předvedl také v neděli v Jablonci, kde v nastavení zařídil aspoň remízu 1:1....

16. srpna 2025  23:16

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Aktualizujeme

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

16. srpna 2025  19:04,  aktualizováno  22:02

Dukla - Plzeň 2:0, skvělý výkon outsidera, rozhodl Peterka. Trápení hostů pokračuje

Plzeňští fotbalisté se v domácí soutěži nadále trápí. V pátém kole překvapivě padli na hřišti Dukly 0:2 a potřetí v řadě ztratili body. Skóre otevřel Peterka, ještě v prvním poločase pak na konečných...

16. srpna 2025,  aktualizováno  19:16

Ml. Boleslav - Hradec Kr. 3:2, John nastřílel hattrick, hosté opět dohrávali v deseti

Mladá Boleslav v novém ročníku fotbalové ligy poprvé zvítězila, Hradec Králové porazila 3:2 díky hattricku Johna. Hosté potřetí v řadě dohrávali v deseti, červenou kartu viděl Uhrinčať. Za...

16. srpna 2025  16:20,  aktualizováno  19:13

Ve volbách do sněmovny kandidují lídři, které Středočeši znají z komunálek

O pět více než před čtyřmi lety, celkem tedy 23. Takový je součet politických stran a hnutí, které se na středočeském krajském úřadě nominovaly pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny...

16. srpna 2025

Na Sedlčansku nalezl kolemjdoucí v příkopu mrtvého cyklistu

V Kvasejovicích v okrese Příbram nalezl kolemjdoucí v pátek večer v příkopě cyklistu bez známek života. O nehodu s jiným vozidlem zřejmě nešlo. Příčinu úmrtí určí soudní pitva, řekla krajská...

16. srpna 2025  8:36

Meteorologové odvolali smogovou situaci pro Prahu a dva kraje. Netrvala ani tři dny

Více než dva dny platila nad Prahou a Středočeským krajem smogová situace. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ji vyhlásil ve středu odpoledne kvůli nadlimitním koncentracím přízemního ozonu....

15. srpna 2025  22:30

Na Slapech v Rabyni utonula starší žena. Lidé našli její bezvládné tělo

V Rabyni na Slapech v pátek odpoledne utonula starší žena. Lidé, kteří ji ve vodě objevili, se ji pokoušeli resuscitovat, na místo letěl i vrtulník. Ženu už se nepodařilo zachránit, řekla krajská...

15. srpna 2025  19:21

Rozlítil ho rozbitý nos, soka bodl do srdce. Za vraždu u pražského nádraží dostal 11 let

Na jedenáct let poslal soud do vězení Michala Kešela, který letos v únoru ubodal před pražským hlavním nádražím osmačtyřicetiletého muže. Z rozsudku vyplývá, že Kešel napadl svého soka nožem, přičemž...

15. srpna 2025  14:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vražda osmdesátiletého muže na jihu Prahy, pachatele policie zatím nedopadla

Od dnešní noci vyšetřují policisté vraždu osmdesátiletého muže v pražských Kunraticích. Podle informací serveru Blesk byla oběť nalezena v domě svázaná. Případem se zabývají kriminalisté z prvního...

15. srpna 2025  10:23

V Lahovicích havaroval kamion s pivními přepravkami, silnici zasypaly rozbité lahve

Kamion, který vezl přepravky s lahvemi od piva, havaroval v noci na dnešek v pražských Lahovicích. Strakonickou ulici tak zasypalo rozbité sklo a plastové bedny. Silnice byla od zhruba jedné hodiny...

15. srpna 2025  9:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.