Proč by možnosti volby měly být nevýhodou?
Vícero možností zatěžuje rodiče rozhodováním, to může stát hodně energie, která pak chybí, kde je jí třeba. Srovnávat podobné instituce, zaměřovat se na detaily, které se mohou do nástupu v září kolikrát i změnit, je problematické. Pokud škola dítě či rodiče zklame, mají rodiče tendenci obviňovat sebe ze špatného výběru, nemluvě o situaci, kdy už od počátku sami rodiče nebyli zajedno.
Školní docházka není trauma, ale nevyhnutelná povinnost. A navíc přirozená.