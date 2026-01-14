Co se letos změní ve školství. Praha otevře dvě školy, ubude odkladů

1 Kuchařkám zaplatí město
Školníky, kuchařky, účetní, IT správce a další nepedagogické pracovníky bude místo státu platit město z rozpočtového určení daní (RUD). Jde o peníze, které stát vybere na daních a následně je přerozdělí obcím a krajům. Výše částky závisí na počtu žáků.
Proti změně se vymezily kraje, pro hlavní město se však podle jeho radních situace tolik nezmění. Praha už předtím pedagogické a nepedagogické pracovníky dofinancovávala. Přesto převod financování vzbudil nevoli některých zastupitelů.
Obávají se, že peníze nevystačí všem městským částem. Radní pro školství Antonín Klecanda (STAN) ujistil, že finance rozdělují lidé, kteří dobře znají poměry ve školách. Systém podle něj funguje.
|
Končící vláda jednala o miliardách pro školství, chybí pro nepedagogy
„Je to mix počtu žáků a budov i počtu integrovaných žáků (těch s poruchami učení – pozn. red.). Je to o tom, že se nedá dívat jen na počet žáků a tříd. Roli hraje i to, zda školy vaří samy, nebo stravu dovážejí,“ přiblížil Klecanda kritéria dělení peněz mezi jednotlivé městské části.
2 Děti dostanou odklad jenom výjimečně
Nastoupit do školy o rok později půjde jen ve výjimečných případech. Kvůli celkové nezralosti už dítě odklad nedostane. Rozhodne klinický psycholog ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo specializovaný lékař.
V metropoli podle České školní inspekce chodí děti do první třídy později nejčastěji kvůli celkové nezralosti. Druhou nejčetnější příčinou jsou logopedické vady a opožděný vývoj řeči. Ředitelé pražských základních škol, které redakce iDNES.cz oslovila, se obávají, že ministerstvo nastavilo pravidla moc přísně.
Zápisy do 1. tříd ZŠ Prahy 1 až Prahy 10
Co musíte mít k zápisu:
„Systematicky by se odklady omezit měly, ta čísla jsou opravdu vysoká. Nesouhlasím ale s tím způsobem, jak se to teď děje. I děti, které skutečně odklad potřebují, nastoupí do prvních tříd. Neexistuje žádná varianta, jak jim umožnit dozrát,“ řekla ředitelka ZŠ náměstí Curieových v Praze 3 Tereza Martínková.
Zároveň se změní termín zápisů do první třídy. Nově budou od 15. ledna do 15. února.
3 Stát zaplatí školní psychology a speciální pedagogy
Změna se týká základních škol s více než 180 žáky.
Obecně bude platit, že čím více žáků bude ve škole, tím větší úvazek získají školní psychologové a speciální pedagogové.
4 Profilová práce může nahradit část školní maturity
Letos si někteří žáci nebudou u maturity muset tahat otázky. Ředitelé budou moct zvážit, zda část školní maturity nahradí komplexní profilová práce. Žáci by na ní pracovali poslední rok studia a následně by ji obhajovali před komisí.
5 Menstruační potřeby ve školách zdarma
Pokud si žákyně zapomenou menstruační potřeby nebo na ně nemají peníze, od ledna jim je školy musí poskytnout zdarma. Nařizuje jim to novela vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Některé pražské školy už vložky zdarma nabízejí, obavy ze zneužívání se nenaplnily.
„Školy zatím nezaznamenaly problémy s ‚nadměrným samozásobováním‘ ze strany žaček, a pokud by k tomu došlo, je městská část připravena zavést například výdejní dávkovače,“ uvedl dříve pro iDNES.cz mluvčí Prahy 6 Marek Zeman.
|
Obce přijdou kvůli školám o miliony. Stát všechny zvýšené náklady nepokryje
6 Učitelé budou mít vyšší platy
Od Nového roku mají učitelé do 7. platové třídy přidáno dva tisíce korun. Od 8. až 16. platové třídy si polepší o sedm procent. Třídy jsou odstupňované podle délky praxe. Přidáno dostanou také vychovatelé, asistenti pedagoga a speciální pedagogové.
7 Dva nové první stupně otevřou v září
V září by se měla žákům prvního stupně otevřít modulární ZŠ Jahodnice v Praze 14. V nové ZŠ a MŠ Zelené město poblíž konečné tramvají Spojovací bude jedna třída mateřské školy a první stupeň základní školy. Zároveň se navýší kapacita ZŠ a MŠ Santoška. Praha 5 totiž přestane část budovy, kterou vlastní, pronajímat soukromé vysoké škole.
|
Obce odmítají platit kuchařky a uklízečky. Bojí se, že nebudou mít dost peněz
8 Zdravější obědy v jídelnách
Od září budou muset školy povinně vařit podle nových, zdravějších jídelníčků. Do té doby to mohly dělat dobrovolně. Změna spotřebního koše přinese jídla s nižším obsahem soli a cukru, připravovaná bez průmyslově zpracovaných potravin. Na talíři přibude čerstvá zelenina, luštěniny a celozrnné výrobky. Naopak ubude masa, zejména hovězího a vepřového.