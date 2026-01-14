Co se letos změní ve školství. Praha otevře dvě školy, ubude odkladů

Štěpánka Pavlína Borská
  7:00
Letošní rok školstvím zamíchá novela školského zákona, která platí od loňského září. Například převod financování nepedagogických pracovníků ze státu na obce nastal ale až od 1. ledna 2026.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

1 Kuchařkám zaplatí město

Školníky, kuchařky, účetní, IT správce a další nepedagogické pracovníky bude místo státu platit město z rozpočtového určení daní (RUD). Jde o peníze, které stát vybere na daních a následně je přerozdělí obcím a krajům. Výše částky závisí na počtu žáků.

Proti změně se vymezily kraje, pro hlavní město se však podle jeho radních situace tolik nezmění. Praha už předtím pedagogické a nepedagogické pracovníky dofinancovávala. Přesto převod financování vzbudil nevoli některých zastupitelů.

Obávají se, že peníze nevystačí všem městským částem. Radní pro školství Antonín Klecanda (STAN) ujistil, že finance rozdělují lidé, kteří dobře znají poměry ve školách. Systém podle něj funguje.

Končící vláda jednala o miliardách pro školství, chybí pro nepedagogy

„Je to mix počtu žáků a budov i počtu integrovaných žáků (těch s poruchami učení – pozn. red.). Je to o tom, že se nedá dívat jen na počet žáků a tříd. Roli hraje i to, zda školy vaří samy, nebo stravu dovážejí,“ přiblížil Klecanda kritéria dělení peněz mezi jednotlivé městské části.

2 Děti dostanou odklad jenom výjimečně

Nastoupit do školy o rok později půjde jen ve výjimečných případech. Kvůli celkové nezralosti už dítě odklad nedostane. Rozhodne klinický psycholog ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo specializovaný lékař.

V metropoli podle České školní inspekce chodí děti do první třídy později nejčastěji kvůli celkové nezralosti. Druhou nejčetnější příčinou jsou logopedické vady a opožděný vývoj řeči. Ředitelé pražských základních škol, které redakce iDNES.cz oslovila, se obávají, že ministerstvo nastavilo pravidla moc přísně.

Zápisy do 1. tříd ZŠ Prahy 1 až Prahy 10

  • Praha 1 Malostranská, nám. Curieových, Gutha-Jarkovského – 11. a 12. února 2026 Brána jazyků – 21. a 22. ledna Vodičkova – 28. ledna
  • Praha 2 Botičská, Kladská – 2. a 3. února Jana Masaryka – 3. a 4. února Londýnská – 7. února Na Smetance – 19. a 20. ledna Resslova, Sázavská, u sv. Štěpána, Vratislavova – 9. a 10. února Slovenská – 10. a 11. února
  • Praha 3 Všechny školy v Praze 3 – 4. a 5. února
  • Praha 4 Všechny školy v Praze 4 – 4. a 5. února
  • Praha 5 Souhrnný termín bez specifikace pro jednotlivé školy – 2.-13. února
  • Praha 6 Všechny školy – 10. a 11. února
  • Praha 7 Všechny školy – 4. a 5. února
  • Praha 8 Každá škola jindy. Od 19. ledna (Žernosecká) do 12. února (Hlivická a Hovorčovická)
  • Praha 9 Všechny školy – 11. a 12. února
  • Praha 10 Všechny školy – 10. a 11. února

Co musíte mít k zápisu:

  • Občanský průkaz nebo pas zákonného zástupce dítěte.
  • Rodný list dítěte, případně jeho občanský průkaz.
  • Potvrzení o trvalém bydlišti v dané městské části (většinou stačí OP, u cizinců doklad o trvalém pobytu).
  • Děti k zápisu nemusejí.

„Systematicky by se odklady omezit měly, ta čísla jsou opravdu vysoká. Nesouhlasím ale s tím způsobem, jak se to teď děje. I děti, které skutečně odklad potřebují, nastoupí do prvních tříd. Neexistuje žádná varianta, jak jim umožnit dozrát,“ řekla ředitelka ZŠ náměstí Curieových v Praze 3 Tereza Martínková.

Zároveň se změní termín zápisů do první třídy. Nově budou od 15. ledna do 15. února.

3 Stát zaplatí školní psychology a speciální pedagogy

Změna se týká základních škol s více než 180 žáky.

Obecně bude platit, že čím více žáků bude ve škole, tím větší úvazek získají školní psychologové a speciální pedagogové.

4 Profilová práce může nahradit část školní maturity

Letos si někteří žáci nebudou u maturity muset tahat otázky. Ředitelé budou moct zvážit, zda část školní maturity nahradí komplexní profilová práce. Žáci by na ní pracovali poslední rok studia a následně by ji obhajovali před komisí.

5 Menstruační potřeby ve školách zdarma

Pokud si žákyně zapomenou menstruační potřeby nebo na ně nemají peníze, od ledna jim je školy musí poskytnout zdarma. Nařizuje jim to novela vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Některé pražské školy už vložky zdarma nabízejí, obavy ze zneužívání se nenaplnily.

„Školy zatím nezaznamenaly problémy s ‚nadměrným samozásobováním‘ ze strany žaček, a pokud by k tomu došlo, je městská část připravena zavést například výdejní dávkovače,“ uvedl dříve pro iDNES.cz mluvčí Prahy 6 Marek Zeman.

Obce přijdou kvůli školám o miliony. Stát všechny zvýšené náklady nepokryje

6 Učitelé budou mít vyšší platy

Od Nového roku mají učitelé do 7. platové třídy přidáno dva tisíce korun. Od 8. až 16. platové třídy si polepší o sedm procent. Třídy jsou odstupňované podle délky praxe. Přidáno dostanou také vychovatelé, asistenti pedagoga a speciální pedagogové.

7 Dva nové první stupně otevřou v září

V září by se měla žákům prvního stupně otevřít modulární ZŠ Jahodnice v Praze 14. V nové ZŠ a MŠ Zelené město poblíž konečné tramvají Spojovací bude jedna třída mateřské školy a první stupeň základní školy. Zároveň se navýší kapacita ZŠ a MŠ Santoška. Praha 5 totiž přestane část budovy, kterou vlastní, pronajímat soukromé vysoké škole.

Obce odmítají platit kuchařky a uklízečky. Bojí se, že nebudou mít dost peněz

8 Zdravější obědy v jídelnách

Od září budou muset školy povinně vařit podle nových, zdravějších jídelníčků. Do té doby to mohly dělat dobrovolně. Změna spotřebního koše přinese jídla s nižším obsahem soli a cukru, připravovaná bez průmyslově zpracovaných potravin. Na talíři přibude čerstvá zelenina, luštěniny a celozrnné výrobky. Naopak ubude masa, zejména hovězího a vepřového.

