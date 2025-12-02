Za tlačenici na veletrhu škol mohly třídy, které nedodržely časové sloty, tvrdí radní

Každoroční největší veletrh pražských středních škol Schola Pragensis pořádal magistrát hlavního města v Kongresovém centru Praha na Vyšehradě od čtvrtka do soboty. První dva dny od 8:30 do 18:00, v sobotu končil už v 15:00. V pátek se zástupy účastníků u vstupu mačkaly mnohdy více než hodinu a někteří z nich omdlévali. Na organizaci veletrhu se vzápětí snesla velká kritika.
Radní pro školství a sport Antonín Klecanda vidí problém v tom, že některé třídy nedodržovaly časový harmonogram, podle kterého měly na veletrh přijít.
Jedním z možných řešení pro příští rok jsou vstupenky do těchto časových slotů, kdy budou zájemci předem upozorněni, že mimo tento časový slot nebudou vpuštěni.