Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Školáci v Újezdě se vrátí do lavic. Vejce se podle ředitele zkazila až v kuchyni

,
  14:28

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy | foto: FB: Masarykova základní škola - Újezd nad Lesy

Vejce, která personál kuchyně ve škole v pražském Újezdě použil pro přípravu uhlířských špaget, prošla až v kuchyni. Řekl to ředitel školy Libor Skala. Proč je někdo použil k přípravě školního oběda, bude podle jeho slov řešit nejen hygiena, ale i policie. Po konzumaci jídla bylo přes 360 nemocných, pět desítek lidí bylo hospitalizováno. Žáci se vrátí do školy ve středu.

Ředitel Libor Skala už před prodlouženým víkendem redaktorce MF DNES řekl, že vejce, která byla použita pro přípravu špaget, škola zakoupila čerstvá. Prošla až v kuchyni.

Provozní školní jídelny byl podle něj kvalifikovaný pracovník. Ředitel dodal, že z chyby vyvodí důsledky v podobě personálních změn.

Za obtíže školáků z Újezdu může jídlo s prošlými vejci, nemocných je přes dvě stě

Hygienici ještě šetřili přesný postup přípravy oběda z minulého pondělí. Kvůli použitým surovinám řeší i polévku. Kromě šest dní prošlých vajec mohla hrát roli i nedostatečná a nerovnoměrná tepelná úprava.

„Kvůli tomu mohlo dojít k pomnožení bakterií rodu Salmonella,“ vysvětlila Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru pražské hygienické stanice.

Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy bylo od minulého týdne 363 nemocných, 50 lidí bylo od pondělí hospitalizováno. U 22 byla laboratorně potvrzená salmonelóza.

Kuchyni, kde se děti nakazily salmonelou, čeká kontrola. Ředitel se zastal vedoucí

Ve škole během víkendu a v pondělí probíhala další opatření pro splnění podmínek stanovených hygienou a splnění potřeb školy, kterými chce zařízení ve spolupráci s vedením městské části zajistit maximální bezpečnost stravování i výuky.

„Spolupracujeme na nich se specializovanou zkušenou firmou a vše chceme v úterý dokončit a zkontrolovat,“ dodal ředitel.

Podle pondělního oznámení radnice Prahy 21 bude stravování dočasně zajišťovat odborná externí firma do doby, než bude škola schopna zajistit dostatečně profesionálně provoz vlastní školní jídelny.

Už v úterý otevřela Mateřská škola Sluníčko, děti zde mají ale pouze studenou stravu.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...

Na výroční pětitisícovku čekaly stovky lidí. Překupníci už bankovku nabízejí s přirážkou

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...

S gentlemany vyrazil na vyjížďku prezident Pavel. Pražské místo srazu bylo tajné

Distinguished Gentleman’s Drive

Praha zažila první ročník Distinguished Gentleman’s Drive. Do ulic vyrazily desítky klasických aut starších 40 let, jejich posádky ovšem nejely jen pro radost. Hlavním cílem akce je podpora mužského...

Po rekonstrukci za miliardy ožívá Průmyslový palác. Zcela nové je levé křídlo zničené požárem

Průmyslový palác se otevírá veřejnosti. (24. září 2026)

Po čtyřleté rekonstrukci se otevřel Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Část dominanty Holešovic zničil v roce 2008 požár, oprava ale začala až v roce 2022. Měla skončit už loni, ale kvůli...

Tragická smrt na vysokoškolských kolejích. Po pádu z budovy zemřela nezletilá dívka

Pražské koleje Kajetánka v Břevnově

K pádu mladé ženy z jednoho z horních pater budovy kolejí v Praze 6 vyjížděli policisté v úterý večer. Podle dostupných informací za událostí nestojí cizí zavinění, policie však událost nadále...

Praha nasadila první mobilní hlukoměr. Policie s ním odhaluje nelegálně upravené výfuky

Praha nasazuje unikátní systém pro měření hluku stojících vozidel (29. září...

Pražští dopravní policisté začali používat první mobilní hlukoměr, který jim má pomoci odhalovat nelegálně upravené výfuky aut i motocyklů. Přístroj za více než 260 tisíc korun pořídil magistrát....

29. září 2026  13:57,  aktualizováno  14:56

Školáci v Újezdě se vrátí do lavic. Vejce se podle ředitele zkazila až v kuchyni

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy

Vejce, která personál kuchyně ve škole v pražském Újezdě použil pro přípravu uhlířských špaget, prošla až v kuchyni. Řekl to ředitel školy Libor Skala. Proč je někdo použil k přípravě školního oběda,...

29. září 2026  14:28

Řidič se pražskou Uhříněvsí řítil rychlostí přes 120 km/h. Jízdu natáčel a ještě se jí chlubil

Pirát silnic se proháněl Uhříněvsí, v protisměru a více než stovkou

Pražskou Uhříněvsí se za denního provozu řítil řidič vozu Audi rychlostí až 120 kilometrů za hodinu. V místě přitom platí nejvyšší povolená rychlost 40 kilometrů za hodinu. Nebezpečnou jízdu, při níž...

29. září 2026  13:02

Při nehodě na D11 u Poděbrad zemřel řidič, dálnice je uzavřená

Nehoda na D11 u Poděbrad. (29. září 2026)

Dálnici D11 nedaleko Poděbrad na Nymbursku dopoledne zablokovala nehoda dvou nákladních aut. Jeden z řidičů zemřel. Na místo letěl i vrtulník, směr na Prahu je neprůjezdný.

29. září 2026  9:43,  aktualizováno  10:29

Zdražit MHD nebo parkování je v Praze nutnost, říká kandidát na primátora

Premium
Petr Hlaváček

Podle kandidáta na primátora za STAN Petra Hlaváčka je doprava v metropoli podfinancovaná a síť nezvládá nápor aut. Cestu vidí ve zdražení parkování i Lítačky a v masivních investicích do silnic...

29. září 2026

S gentlemany vyrazil na vyjížďku prezident Pavel. Pražské místo srazu bylo tajné

Distinguished Gentleman’s Drive

Praha zažila první ročník Distinguished Gentleman’s Drive. Do ulic vyrazily desítky klasických aut starších 40 let, jejich posádky ovšem nejely jen pro radost. Hlavním cílem akce je podpora mužského...

29. září 2026

Pražská zoo oslavila 95 let. Připomněla své začátky, zvířata ale i povodně

Pražská zoologická zahrada oslavila v pondělí 28. září 95 let své existence

Pražská zoologická zahrada oslavila v pondělí své 95. narozeniny. Slavnost se nesla ve stylu 30. let, návštěvníci přišli v dobových kostýmech, k vidění byla historická vozidla či kameloti s novinami....

29. září 2026  9:21

Když nedáte gól, nemůžete vyhrát, zlobil se Augusta. Chlapík burcoval k nasazení

Hokejové utkání Tipsport extraligy mezi Karlovými Vary a Spartou.

Ani napodruhé to doma nevyšlo. Přestože páteční extraligové utkání v Litvínově dokázala hokejová Sparta vyhrát, před domácími fanoušky se jí zatím nedaří. Duel s Karlovými Vary rozhodl jediný gól,...

28. září 2026  22:18

Voda v oblasti Odolena Voda stále není pitná. Ranní vzorek z Máslovic nevyhověl

V obci Řež stojí dvě cisterny s pitnou vodou kvůli nálezu olova ve vodovodu v...

Voda v oblasti Odolena Voda zůstává nepitná. Přestože jsou koncentrace olova ve vodojemu Odolena Voda opakovaně pod hygienickým limitem, pondělní ranní vzorek z vodojemu Máslovice obsahoval 27,7...

28. září 2026  19:13

Sparta - Karlovy Vary 0:1. Západočeskou vládu v Praze podtrhl Beránek

Hráči Karlových Varů se radují po vstřelené brance.

Hokejová Sparta ve sváteční dohrávce 5. extraligového kola podlehla Karlovým Varům 0:1. Jediný gól si v 25. minutě připsal Ondřej Beránek, čisté konto před 13 424 diváky uhájil Dominik Frodl.

28. září 2026  15:45,  aktualizováno  18:31

Výstavu korunovačních klenotů vidělo přes 36 tisíc návštěvníků, méně než loni

Fronta na korunovační klenoty. České korunovační klenoty, symbol české...

Korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále za 14 dní zhruba 36 600 lidí, z toho asi 9 tisíc žáků škol. Je to však nižší návštěvnost než v loňském roce. Výstava, jejíž součástí je připomínka...

28. září 2026  15:20,  aktualizováno  18:24

V Modřanech kvůli netěsnosti potrubí neteče teplá voda. Oprava trvá hodiny

ilustrační snímek

V pondělí nad ránem došlo k poruše na horkovodu v pražských Modřanech. Dotčených domácností je podle společnosti Pražská teplárenská 10 600. Teplá voda nepoteče až do večerních hodin.

28. září 2026  11:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde