Ředitel Libor Skala už před prodlouženým víkendem redaktorce MF DNES řekl, že vejce, která byla použita pro přípravu špaget, škola zakoupila čerstvá. Prošla až v kuchyni.
Provozní školní jídelny byl podle něj kvalifikovaný pracovník. Ředitel dodal, že z chyby vyvodí důsledky v podobě personálních změn.
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Za obtíže školáků z Újezdu může jídlo s prošlými vejci, nemocných je přes dvě stě
Hygienici ještě šetřili přesný postup přípravy oběda z minulého pondělí. Kvůli použitým surovinám řeší i polévku. Kromě šest dní prošlých vajec mohla hrát roli i nedostatečná a nerovnoměrná tepelná úprava.
„Kvůli tomu mohlo dojít k pomnožení bakterií rodu Salmonella,“ vysvětlila Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru pražské hygienické stanice.
Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy bylo od minulého týdne 363 nemocných, 50 lidí bylo od pondělí hospitalizováno. U 22 byla laboratorně potvrzená salmonelóza.
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Kuchyni, kde se děti nakazily salmonelou, čeká kontrola. Ředitel se zastal vedoucí
Ve škole během víkendu a v pondělí probíhala další opatření pro splnění podmínek stanovených hygienou a splnění potřeb školy, kterými chce zařízení ve spolupráci s vedením městské části zajistit maximální bezpečnost stravování i výuky.
„Spolupracujeme na nich se specializovanou zkušenou firmou a vše chceme v úterý dokončit a zkontrolovat,“ dodal ředitel.
Podle pondělního oznámení radnice Prahy 21 bude stravování dočasně zajišťovat odborná externí firma do doby, než bude škola schopna zajistit dostatečně profesionálně provoz vlastní školní jídelny.
Už v úterý otevřela Mateřská škola Sluníčko, děti zde mají ale pouze studenou stravu.