Vy malí parchanti! Děti natočily, jak učitel zaklekl a škrtil žáka

Nadávky, fyzické napadání, ponižování či zastrašování. Tak popisuje výchovné metody třídního učitele patnáctiletý Michal. Pedagog učí na Základní škole pro žáky se specifickými poruchami chování v Praze na Zlíchově. Školské zařízení na svých webových stránkách uvádí, že se specializuje mimo jiné i na vyučování dětí, které jsou impulzivní, výbušné či mají přemrštěné reakce.

Ze dvou krátkých videí, které má redakce iDNES.cz k dispozici, to ale vypadá, že tyto emoce nezvládá jejich učitel. Na prvním záznamu leží na žákovi, pak si na něj klekne a chytne ho oběma rukama za krk. „Vy jste prostě takoví malí parchanti,“ zlobí se pedagog. Autorem tohoto videa je žák sedmé třídy Michal (jeho příjmení na přání rodičů autor článku nezveřejňuje – pozn. red.).

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování Vznikla 1. 1. 1998, jejím zřizovatelem je Magistrát hl. města Prahy.

V současné době má v devatenácti třídách zhruba 150 žáků.

Škola je určená dětem se syndromem ADHD s impulsivitou, dále pro hypoaktivní děti, děti dlouhodobě hospitalizované pro somatickou nebo psychickou poruchu, děti s rysy autismu, děti s emočními problémy a obtížemi v chování, specifickými poruchami učení a děti, jejichž problémy vyplývají z nepodnětného rodinného prostředí.

Zařízení se specializuje i na děti, které se projevují odmítavostí, slovní agresí, nechutí ke škole nebo nízkou frustrační úrovní.

Škola uvádí, že „učitelé jsou zvyklí tolerovat odlišné projevy chování způsobené poruchou“.

„Obraz dítěte s poruchou chování je natolik rozmanitý, že práce s ním vyžaduje velmi citlivý a profesionální přístup. Každý pedagog volí metody a formy práce podle svých profesionálních a osobnostních možností,“ píše se na webových stránkách školy. zdroj: www.speczs.cz



Na druhém záznamu, který natočil jeho spolužák, pedagog podobně inzultuje dalšího chlapce. Drží ho kolem krku v takzvané kravatě a v jednu chvíli s ním smýká o zem. Přítomná žena, zřejmě učitelka, se snaží zabránit natočení incidentu na mobilní telefon. „Vypadni, vypadni!“ odhání žáka s mobilem.

Obě nahrávky jsou údajně z počátku letošního roku. Není z nich zřejmé, co pedagoga k nestandardnímu chování vedlo. Ředitelka školy Helena Hainová se k videím odmítla vyjádřit.

„Je to v šetření. Byla jsem podávat vysvětlení na policii. Je to založené na nepravdě. Dokud se to nevyřeší, tak se k tomu nebudu vyjadřovat,“ prohlásila ředitelka. „Já je ani nechci vidět,“ reagovala na dotaz, zda chce videa zhlédnout.

Podle patnáctiletého Michala vyprovokovala pedagoga k tvrdé reakci v obou případech zdánlivá drobnost. „Spolužák zakopl a vylil pití na zem. A podruhé to bylo kvůli tomu, že kamarád v hodině hodil z lavice papírek do koše a netrefil se,“ říká školák.

Učitel v telefonickém rozhovoru připustil jediný incident. Líčí ho však jinak. „Jeden žák mě napadl, tak jsem samozřejmě musel zakročit, aby neublížil ostatním. Není to tak, že bych ho bil, ale pouze jsem ho musel zpacifikovat, aby neútočil dál,“ vysvětluje.

Na videozáznamech není vidět ze strany žáků žádná agresivita. Školáci se tomu, co s nimi dělá učitel, ani nebrání. „Těch videí bylo víc. Ale vždycky nám to smazali. Sedneme si do lavic, vyberou nám telefony a smažou to,“ popisuje sedmák Michal.

Chlapec tvrdí, že učitel zaútočil i na něj a to poté, co zjistil, že hoch stačil zmíněné nahrávky přeposlat a ty tak unikly ze školy.

„Začal mi kopat do židle, ať s ním jdu na chodbu. Tam mi říkal, že jsem tátovi přeposlal dvě videa, na kterých mlátí dva moje spolužáky. Já jsem řekl, že jsem nic takového neposílal. Vzal mě do přístavby, chytil mě do kravaty, podkopl mi nohy a hodil mě na lavičku. Znovu mě chytil do kravaty a dvakrát mě udeřil kolenem do břicha. Začal jsem brečet. Chtěl jsem zavolat mámě, ať přijede, a on mi řekl, že klidně, ať to zkusím, že to bude brát jako vyhrožování. Pak mě dovedl do ředitelny,“ popsal v rozhovoru pro iDNES.cz Michal.

Jeho rodiče přivolali do školy policii. Svého syna pak odvezli do nemocnice. Kvůli zhmožděnému a bolestivému krku dostal fixační límec.

Učitel odmítá, že by hubeného, asi padesátikilového školáka napadl. „Je to dost problematický žák. Byl pouze vyveden ze třídy do ředitelny, kde nadával nejenom mně a paní ředitelce, ale i všem ostatním. K žádnému napadení nedošlo,“ tvrdí pedagog.

Videa jsme ukázali zkušenému dětskému psychologovi:

VIDEO: Je to případ pro školní inspekci, říká o videích psycholog Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ředitelka stojí za učitelem. „Já ho (Michala) vnímám jako nejproblémovějšího žáka školy, který šikanuje slabší spolužáky i učitele. Je na ně hrubý, sprostý, vulgární, dělá si, co chce, odmítá pracovat. Znemožňuje učitelům vykonávat svou práci,“ uvedla Hainová. Školák se podle ní projevuje verbálně, fyzicky žádného pedagoga nenapadl.

Michalovi rodiče nerozporují, že jsou se synem problémy. Ani to však podle nich nedává učiteli právo, aby se k chlapci či dalším žákům choval agresivně.

Vyjádření policie: „Mohu potvrdit, že místně příslušní policisté tuto událost prošetřují, momentálně pro podezření z přestupku proti občanskému soužití. Aby mohli policisté dojít k jednoznačnému závěru, musí provést ještě celou řadu úkonů, mezi které určitě patří podání vysvětlení ze strany účastníků a svědků předmětné události a další jiné. V tuto chvíli by tedy bylo předčasné spekulovat, zda událost zůstane v rovině přestupku či se právní kvalifikace změní na trestný čin. Musíme také pracovat s možností, že na základě konkrétních zjištění dojdou policisté k závěru, že se v dané věci nejedná o žádné protiprávní jednání.“ Tomáš Hulan, mluvčí pražské policie



„Když jsem se bavil před školou s dětmi, říkaly, že je pan učitel bije na potkání, že každého pohlavkuje, kope do nich, praští s nimi o zem. To by se dít nemělo. Mám dvě videa. Jsou sice krátká, ale stačí mi k tomu, abych těm dětem věřil,“ tvrdí Michalův otec.

„Říkám vám, že se to nezakládá na pravdě. To by bylo na hodně dlouhé povídání a myslím si, že teď na to není vhodná doba. Necháme to být, dokud se ta záležitost neuzavře. Tvrdím, že jsem nepochybila, ani pan učitel. Jsem o tom naprosto přesvědčená,“ oponuje ředitelka školy.

Michal má desítky neomluvených hodin. Vysvětluje, že chodil za školu, protože se učitele bál. Rodiče se zlobí nejen na syna, ale i na školu. Její zástupci je prý na synovu absenci neupozornili. Dozvěděli se to údajně až po jeho incidentu s pedagogem. Podle ředitelky Michalova rodina o zameškaných hodinách věděla.

Obvodní soud na podnět školy v lednu rozhodl, že by chlapec měl jít dočasně do diagnostického ústavu. Michal pak z obavy, co ho čeká, utekl z domova. Hledala ho policie.

Rodiče odmítají, že při výchově syna selhali. Jsou naštvaní na pedagogy. Michalův otec do zlíchovské školy před lety chodil, současná ředitelka ho tehdy učila. Dodnes mu tyká. „Řekl jsem jí, že když bude se synem problém, ať mi volá. Zná mě a ví, že bych to hned řešil. Na syna jsem přísný,“ zdůrazňuje otec.

„Na tu školu se už nevrátí. Budu mu hledat jinou,“ uzavírá muž, který na vedení zlíchovské základky i na synova učitele podal trestní oznámení.