Penál, pastelky, ale i kroužky a obědy. Samoživitelé každé září zápasí s výdaji

Podle údajů Českého statistického úřadu žije v Praze 27 057 samoživitelů a samoživitelek, tedy rodičů, kteří sami pečují alespoň o jedno vyživované dítě. Návrat do školy pro ně patří z hlediska financí k nejnáročnějším obdobím roku.
„Nejde přitom pouze o samotné školní pomůcky. Pro rodinu, která funguje z jednoho příjmu, se během velmi krátké doby sečtou náklady na školní potřeby, ale také na školní obědy, kroužky, školy v přírodě nebo později lyžařské kurzy,“ upozorňuje Dana Pavlousková, ředitelka Klubu svobodných matek a Oděvní banky. U starších dětí se podle ní přidávají také výdaje za techniku potřebnou ke studiu.
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Průzkum organizace Fandi mámám mezi 137 samoživitelkami ukázal, že 40 procent z nich očekává výdaje za školní výbavu vyšší než pět tisíc korun. Více než tři tisíce korun má utratit 62 procent dotázaných, takovou částku je však schopno ušetřit pouze 13 procent z nich.
Více než třetině žen po zaplacení běžných výdajů nezůstává žádná rezerva, případně jim peníze rovnou chybějí. Bez problémů dokážou všechny náklady spojené se začátkem školy uhradit jen tři ze 137 oslovených matek.
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Nejčastěji šetří na jiných potřebách domácnosti. „Věci do školy shánějí z druhé ruky, některé nákupy odsouvají na další měsíc a jako první často odpadají kroužky,“ říká spoluzakladatelka projektu Fandi mámám Petra Květová Pšeničná.
V Praze situaci komplikuje především drahé bydlení. Pokud rodině po zaplacení nájmu a dalších pravidelných plateb zbývá jen malá část příjmu, může být jednorázový školní výdaj v řádu několika tisíc korun velkým problémem. Klub svobodných matek proto každoročně pořádá program Back to School. Letos díky němu podpořil už více než sto dětí finančně i školním vybavením.
Kolik stojí školní potřeby
● školní sešit A 5 – 4,90 Kč
● vodovky 39,90 Kč
● pastelky 29,90 Kč
● pravítko 9,90 Kč
● mikrotužka 49,90 Kč
● pero Centropen 24,90 Kč
Ceny vyplývají z ceníku hypermarketu Globus, který zároveň pořádal do 15. září sbírku školních potřeb.
● Více informací o sbírce lze nalézt na www.globus.cz a facebookových stránkách obchodního centra Europark.
Výbava za deset tisíc
Cena jednoho školního oběda se podle věku dítěte a konkrétní školy obvykle pohybuje mezi 35 a 50 korunami. Měsíčně tak rodiče zaplatí zhruba 700 až tisíc korun.
Ještě větší zásah do rozpočtu mohou představovat kroužky. V domech dětí a mládeže stojí běžná aktivita zpravidla tisíc až tři tisíce korun za pololetí. U sportovních, jazykových či soukromých kroužků bývá cena i výrazně vyšší.
Nestačí si kroužek jen vybrat, rodiče musejí počítat se zakoupením vybavení, dresu či pomůcek a dalšími výdaji za dopravu nebo soustředění. Pokud zároveň s tím pořizují školní výbavu za zhruba pět tisíc korun, může je začátek školního roku u jediného dítěte vyjít přibližně na sedm až deset tisíc.
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Radnice i obchody pomáhají
Rodinám se začátkem roku pomáhají některé městské části.
„Každé pololetí vyhlašujeme program Kroužek pro každé dítě, kdy mohou rodiče žádat o finanční příspěvek na volnočasové aktivity dětí. Na úhradu kroužků přispíváme u žáků základních škol až do výše 1 500 korun, u dětí z mateřských škol do výše 750 korun na pololetí,“ říká mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.
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Školy zřizované Prahou 3 mohou potřebným dětem nakoupit sešity či další vybavení ze svých rozpočtů. Praha 4 nabízí školní aktovky a penály z charitního skladu, zatímco Praha 8 spolupracuje s organizací Women for Women, která přispívá dětem ze sociálně slabších rodin na obědy a pomůcky.
Pomoci mohla i veřejnost prostřednictvím materiální sbírky, která se konala do 15. září v hypermarketu Globus v OC EUROPARK Štěrboholy. Lidé mohli nakoupit například tužky, pastelky, pera, lepidla, nůžky, pravítka, vodové barvy nebo kružítka a odevzdat je na informačním stánku.
Nebylo nutné pořizovat celý balíček, přispět šlo i několika jednotlivými pomůckami. Organizátoři chtěli vybavit nejméně dvě stě samoživitelek a jejich dětí z Prahy a okolí.