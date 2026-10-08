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Škola vzdala hold gymnastce Věře Čáslavské. Žáci odhalili její pamětní desku

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  17:07
Slavnostní odhalení pamětní desky sportovní gymnastce Věře Čáslavské na...

Slavnostní odhalení pamětní desky sportovní gymnastce Věře Čáslavské na sportovní základní škole, která nese její jméno od roku 2018. (8. října 2026) | foto: ZŠ a MŠ Věry Čáslavské

Pamětní deska věnovaná sportovní gymnastce Věře Čáslavské na sportovní základní...
Gymnastka Věra Čáslavská po přeskoku na olympijských hrách v Mexiku. (23. října...
Československá gymnastka Věra Čáslavská při přeskoku na mistrovství ČSSR (16....
Československá reprezentantka ve sportovní gymnastice Věra Čáslavská se...
6 fotografií
Základní a Mateřská škola, která má od roku 2018 jméno po sportovní gymnastce Věře Čáslavské, ve čtvrtek slavnostně odhalila její pamětní desku. Stalo se tak za přítomnosti její dcery, Radky Čáslavské, představitelů vedení městské části Praha 6 a Ilony Burgrové z Českého olympijského výboru.

„Naše sportovní hala má ode dneška novou pamětní desku Věry Čáslavské, jejíž jméno naše škola s hrdostí nese,“ uvedla škola na facebooku.

Akce se konala v den Památného dne sokolstva a připomněla tak celoživotní vztah Věry Čáslavské k sokolským ideálům.

Slavnostní odhalení pamětní desky sportovní gymnastce Věře Čáslavské na sportovní základní škole, která nese její jméno od roku 2018. (8. října 2026)
Pamětní deska věnovaná sportovní gymnastce Věře Čáslavské na sportovní základní škole, která nese její jméno od roku 2018. (8. října 2026)
Gymnastka Věra Čáslavská po přeskoku na olympijských hrách v Mexiku. (23. října 1968)
Československá gymnastka Věra Čáslavská při přeskoku na mistrovství ČSSR (16. června 1968)
6 fotografií
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