Škola vzdala hold gymnastce Věře Čáslavské. Žáci odhalili její pamětní desku

Základní a Mateřská škola, která má od roku 2018 jméno po sportovní gymnastce Věře Čáslavské, ve čtvrtek slavnostně odhalila její pamětní desku. Stalo se tak za přítomnosti její dcery, Radky Čáslavské, představitelů vedení městské části Praha 6 a Ilony Burgrové z Českého olympijského výboru.
„Naše sportovní hala má ode dneška novou pamětní desku Věry Čáslavské, jejíž jméno naše škola s hrdostí nese,“ uvedla škola na facebooku.
Naše sportovní hala má ode dneška novou pamětní desku Věry Čáslavské, jejíž jméno naše škola s hrdostí nese.
Desku slavnostně odhalili naši žáci za přítomnosti paní Radky Čáslavské, představitelů vedení městské části Praha 6 a paní Burgerové z Českého olympijského výboru.
Setkání mělo milou symboliku — uskutečnilo se záměrně právě v době, kdy Věry slaví svůj svátek.
8. října 2026 v 14:50, příspěvek archivován: 8. října 2026 v 15:56
Akce se konala v den Památného dne sokolstva a připomněla tak celoživotní vztah Věry Čáslavské k sokolským ideálům.