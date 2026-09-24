Za hromadnou nákazu na Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy můžou podle mluvčí pražské hygienické stanice (HSHMP) Petry Batók uhlířské špagety připravené z vajec s prošlým datem minimální trvanlivosti a pravděpodobným nedodržením správného technologického postupu při vaření.
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Zjištění hygieniků ukázala, že vejce použitá do pokrmu měla datum minimální trvanlivosti do 15. září, v kuchyni je však personál zpracoval až 21. září.
Školu navštěvuje asi 1100 dětí. Dnes a v pátek mají volno všechny třídy. Škola včetně kuchyně a jídelny se kompletně dezinfikuje.
„Salmonelózu máme dosud laboratorně potvrzenou u 13 osob, ale vzhledem ke shodným příznakům a skutečnosti, že všichni nemocní podle dotazníků jedli uhlířské špagety, je vysoce pravděpodobně, že jde o stejnou nákazu,“ vedla Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru HSHMP.
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„S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení. Zároveň zde zajistíme opakované kontroly, abychom měli jistotu, že veškerá nápravná opatření fungují a podobná situace se již nemůže opakovat,“ uvedl ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy Vladimír Možíšek.
Pražská hygienická stanice řeší podněty na zdravotní obtíže od úterního rána. U dětí i dospělých, kteří obědvali ve školní jídelně ZŠ Masarykova v Újezdě nad Lesy, se projevily zažívací potíže, křeče a vysoké teploty a horečky. Dva týmy z hygienické stanice začala okamžitě prošetřovat podezření na nákazu z jídla. 23. 9. dopoledne první laboratorní rozbory potvrdily u hospitalizovaných nákazu salmonelózou. Předběžné laboratorní výsledky odběrů surovin a stěrů z povrchů by měly být k dispozici během pátku.