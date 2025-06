Studenti šli na exkurzi do Ruského domu. Absolutní šílenství, zuří hejtmanka

„S touto návštěvou jako zřizovatelé absolutně nesouhlasíme a distancujeme se od ní. V době, kdy je Rusko válčícím agresorem, demokracie, svoboda a lidská práva jsou hodnoty, které Rusko absolutně pošlapává, považuji exkurzi střední školy v Ruském domě za absolutní šílenství,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Znalost ruského jazyka, literatury a reálií si podle ní mohou studenti prohlubovat jinde a zcela jinak.

Petra Pecková @PPeckova Jak jsme se dozvěděli za sociálních sítí, střední škola ze Sedlčan navštívila se svými studenty při exkurzi Ruský dům. S touto návštěvou jako zřizovatelé absolutně nesouhlasíme a distancujeme se od ní.

V době, kdy je Rusko válčícím agresorem, demokracie, svoboda a lidská práva https://t.co/EFd5Vqn37u oblíbit odpovědět

„Středoškoláci navštívili knihovnu Ruského domu, kde si připomněli jména slavných ruských spisovatelů a názvy jejich děl. V kurzech ruštiny proběhla hodina věnovaná A. S. Puškinovi a nadcházejícímu Dni ruského jazyka. Během ní studenti zhlédli film o životě a díle velkého básníka,“ stojí v blogu na webových stránkách instituce.

„Považuji za naprosto nepřijatelné, že studenti gymnázia zřizovaného naším krajem navštívili Ruský dům – organizaci, která funguje jako prodloužená ruka ruské státní propagandy. Ještě závažnější je skutečnost, že zřizovatel Ruského domu je uveden na mezinárodních sankčních seznamech a že vstup do objektu není volně přístupný veřejnosti, což naznačuje, že se nejednalo o běžnou kulturní návštěvu, ale o aktivitu vyžadující zvláštní domluvu,“ uvedl k události radní pro vzdělávání Středočeského kraje Milan Vácha.

„V situaci, kdy Rusko vede brutální válku proti Ukrajině, vraždí civilisty a ohrožuje evropskou bezpečnost, je taková exkurze do propagandistického centra nepřátelského státu zcela za hranou. Očekávám od vedení školy okamžité vysvětlení a jasnou sebereflexi. Zároveň podniknu kroky, aby se nic podobného v budoucnu nemohlo opakovat. V krajských školách není prostor pro neinformovanost ani naivitu – musíme být důslední v ochraně demokratických hodnot, které ve vzdělávání předáváme,“ dodal radní.

Ředitel školy Radomír Pecka uvedl, že program se měl týkat díla Alexandra Sergejeviče Puškina a byl určen pro studenty ruského jazyka. Akce se připravovala narychlo, záležitost vedení školy mrzí. Záměrem podle ředitele rozhodně nebylo šířit mezi studenty ruskou propagandu. Návštěva byla podle něj dobrovolná a zúčastnilo se jí celkem 20 studentů.

Až z médií se dozvěděl, že studenti při akci dostali i nabídku studovat v Rusku. Škola podle něj pořádá exkurze pro studenty všech jazyků a v případě ruštiny je jich velmi málo, proto tuto možnost uvítala.

„Kolegyně, vyučující ruského jazyka, připravila pro studenty ruštiny, které na škole ještě máme, exkurzi za literaturou do ruského kulturního střediska. My jsme si neupřesnili, o jakou kulturní instituci se jedná, bylo to připravováno poměrně narychlo,“ uvedl Pecka.