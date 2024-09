Školáci v Praze nastoupili první den do nových a rekonstruovaných škol

Letní prázdniny jsou na konci a děti opět usedly do školních lavic. Ve zbrusu novém zahájili letos výuku například v Hostavicích nebo v Modřanech. Škola na Jahodnici v Praze 14 má připravené čtyři třídy pro více než sto žáků a je odloučeným pracovištěm nejstarší místní ZŠ Šimanovská v Kyjích.

„Rozestavěná budova měla původně sloužit jako komunitní centrum, ale v době výstavby jsme změnili účel na základní školu kvůli demografické studii. Zjistili jsme, že nám budou chybět místa ve školách a kapacita je nedostačující. V této lokalitě není žádná škola a po mnoha letech volání veřejnosti se to povedlo naplnit,“ řekla místostarostka Prahy 14 Mária Ševčíková (ANO). Dodala, že náklady na výstavbu celé budovy v Baštýřské ulici byly 118 milionů korun, z toho 28 milionů zaplatil magistrát formou dotace.

Praha 14 se dlouhodobě potýká stejně jako řada dalších městských částí s nedostatkem míst ve školách. Kromě zmíněné novostavby přes léto stihla zrekonstruovat například sociální zařízení na ZŠ Šimanovská za dva miliony korun a na ZŠ Chvaletická budou mít žáci nový multikulturní klub za sedm milionů korun.

O prázdninách finišovaly také přípravy areálu ZŠ Šeberova v Praze 4, která letos slaví 120. výročí. Nová budova se nachází vedle komunikace vedoucí mezi Šeberovem a Hrnčířemi a školní rok tam letos začne výjimečně až 9. září.

„Rozšiřovali jsme kapacitu, měli jsme předtím jen první stupeň, nově máme i ten druhý. Navyšovali jsme počty dětí ve třídách na 25, v každém ročníku jsou dvě třídy. Předtím jsme měli třídy někdy s 13, někdy s 24 žáky,“dodává asistentka vedení školy Dária Adlerová.

V Modřanech nastoupilo 342 žáků do nově zřízené ZŠ Montessori, která byla doposud součástí ZŠ a MŠ Na Beránku. Žáci a pedagogové programu montessori zůstávají stále ve stejné budově, ale už jako samostatná instituce.

„Jedná se o veřejnou školu, která bude naplňovat stejně jako všechny ostatní vzdělávací program ministerstva školství, přitom ale bude využívat metody italské pedagožky, lékařky, filozofky a vědkyně Marie Montessori,“ říká mluvčí dvanácté městské části Marie Machynková s tím, že ZŠ Montessori bude spádová pro celou městskou část Praha 12.

Její kapacita, kterou nelze překročit, je 360 žáků. „Je možné, že se bude mezi zájemci losovat a ti neúspěšní se potom vrátí do svých spádových obvodů podle bydliště,“ dodává Machynková.

Letní opravy a rekonstrukce

Ve vinohradské ZŠ Sázavská mají děti nové sociální zařízení u šaten a tělocvičen. Kromě toho řemeslníci začali s kompletní rekonstrukcí dosluhující školní kuchyně a jídelny za více než 40 milionů korun.

„Ohledně navýšení kapacit škol jsme v obtížné situaci. Nemáme k dispozici rozvojové území ani volné stavební pozemky, které by umožnily výstavbu nových škol. Ty, které zřizujeme, se navíc nacházejí v historické zástavbě, která je součástí Městské památkové zóny nebo Pražské památkové rezervace. Přesto jsme přes prázdniny dali do oprav stávajících škol desítky milionů,“ komentuje mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.

V Praze 3 vznikly dvě nové učebny a čtyři třídy pro družinu se šatnou a sociálním zařízením v ZŠ Jeseniova. To vše stálo podle mluvčí Terezy Schejbalové 45 milionů korun.

Kromě toho je v žižkovské ZŠ Cimburkova, kde se dlouhodobě koncentrují děti ze znevýhodněného prostředí a se speciálními vzdělávacími potřebami, nově otevřena první třída s alternativním vzdělávacím programem, waldorfskou pedagogikou (vychází ze zásad filozofa a pedagoga Rudolfa Steinera, pozn. red.).

16 milionů do škol

Praha 4 v létě investovala do oprav škol 16 milionů korun. „Kapacity jsme nezvyšovali, u nás jsou dlouhodobě dostatečné,“ komentuje mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas s tím, že nejvíce peněz, asi sedm milionů korun, stály letní úpravy proti přehřívání učeben v ZŠ a MŠ Kavčí hory. Praha 6 do oprav přes prázdniny investovala asi 23 milionů korun. Nejvyšší částku dali za rekonstrukci školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka, a to 12,6 milionu korun.

„Uplynulý školní rok byl opět, co do hledání kapacit, nesmírně náročný. Neusínáme na vavřínech, zahájili jsme stavbu nové Základní školy Na Kocínce,“ komentuje místostarostka pro oblast školství Prahy 6 Mariana Čapková (Praha 6 sobě) s tím, že v nové škole budou místa pro 240 žáků a stavba bude dokončena v roce 2026.