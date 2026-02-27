Škoda Auto má nový závod na výrobu baterií do elektromobilů, stál pět miliard

Pavel Svačina
  17:29
Škoda Auto v Mladé Boleslavi otevřela novou továrnu na výrobu bateriových systémů určených pro elektromobily různých značek koncernu Volkswagen. Posiluje tak roli v rámci evropského automobilového průmyslu. Zahájení produkce baterií v nové hale o rozloze 55 000 metrů čtverečních se v pátek účastnil také předseda vlády Andrej Babiš s místopředsedou vlády Karlem Havlíčkem.

Škoda investovala 205 milionů eur, tedy asi 4,97 miliardy korun do rozšíření výroby baterií v Mladé Boleslavi, a stává se tak největším výrobcem bateriových systémů pro elektromobily v celém koncernu Volkswagen.

„Je to velmi významná investice, děkujeme za to. Škoda Auto zažila skvělý rok, byla třetí v prodeji vozů v rámci celé Evropy. Usiluje také o to, aby byla největším plátcem daní v celé České republice, což jistě ocení ministryně financí Schillerová,“ vtipkoval Babiš při zahájení výroby.

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi. (27. února 2026)
Předseda představenstva Škoda Auto Klaus Zellmer na otevření nové výrobní haly pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi. (27. února 2026)
Babiš s Havlíčkem navštívili mladoboleslavskou Škodu Auto (27. února 2026)
„Když jsme tady v závodě na baterie, podotknu, že chceme, aby se sami lidé rozhodli, zda si koupí prvotřídní elektromobil Škoda, nebo takzvané normální auto se spalovacím motorem. Rozhodnutí Evropské komise zakázat prodej všech vozů se spalovacími motory po roce 2035 se mi nelíbí, není to logické. Budeme bojovat o to, aby si rozhodli sami lidé,“ řekl Babiš.

Zároveň dodal, že vláda řeší stále vysoké ceny energií v České republice. „Dnes jsem rozeslal další dopis členům Evropské rady, není totiž možné, aby Portugalsko platilo 25 euro za elektřinu a Česká republika 110 euro. Máme jednu z nejvyšší cen energií v Evropě a to není přijatelné,“ uvedl Babiš a připomněl, že do průmyslu zamíří miliardy korun v rámci snižování cen energií.

1100 bateriových systému denně

Dnes otevřený závod je prvním výrobním místem koncernu Volkswagen v Evropě, které vyrábí bateriové systémy s články integrovanými do bloku, tedy typu cell-to-pack (CTP). Baterie typu cell-to-pack jsou určeny pro použití ve velkosériových elektromobilech a vyznačují se zvýšenou odolností, snazší a méně nákladnou výrobou.

Závod je z 84 procent automatizován a jeho kapacita umožňuje vznik jednoho bateriového systému za 60 sekund, v Mladé Boleslavi se jich tak bude vyrábět více než 1 100 denně a až 335 000 systémů ročně.

Koncern VW škrtne pár drahých manažerů. O vývoji škodovek rozhodnou v Německu

„Díky této investici se Škoda Auto stává největším výrobcem bateriových systémů pro elektromobily v koncernu Volkswagen a ústředním pilířem naší strategie elektrifikace,“ uvedl Thomas Schäfer, člen představenstva koncernu Volkswagen odpovědný za velkosériové automobilky.

Podle předsedy představenstva Škoda Auto Klause Zellmera se jedná o významný milník pro tuto společnost.

„Otevřením nové montážní linky pro bateriové systémy lokalizujeme výrobu baterií ve velkém měřítku, posilujeme odolnější a konkurenceschopnější evropský hodnotový řetězec a dále zpřístupňujeme elektromobilitu,“ uvedl Zellmer.

Koncern VW má plán úspor. Kromě propouštění bude zavírat fabriky

„Zároveň zdvojnásobujeme nabídku elektromobilů Škoda a přecházíme na ekologičtější energii, včetně přestavby naší teplárny z uhlí na biomasu, což od roku 2027 sníží emise o přibližně 274 000 tun CO₂,“ dodal Zellmer.

Škoda také při otevření nové haly ukázala zcela nový ještě maskovaný velký elektromobil Škoda Peak, který bude největším elektrovozem v její nabídce. Elektrické SUV nabídne sedm míst k sezení ve třech řadách.

