Škoda Auto staví most přes D10, bude ho mít jen pro své zásobování

Most Laurina & Klementa se bude klenout mezi dálničními exity číslo 44 Mladá Boleslav a 46 Kosmonosy. Kromě něj vznikne nová brána do areálu závodu Škoda Auto a rovněž navazující komunikace třetí třídy.

Budovaný příjezd k závodu také využije chystanou mimoúrovňovou křižovatku nad dálnicí D10 u sjezdu číslo 46 Kosmonosy. Dokončení stavby je plánované na červen příštího roku, most by měl stát 650 milionů korun.

„Škoda Auto se rozhodla vybudovat nový příjezd do závodu jako významný příspěvek pro zklidnění dopravy v Mladé Boleslavi a Kosmonosech. Kamionům se zkrátí cesta a ve spojení s chystanými veřejnými komunikacemi dojde k zásadnímu snížení zátěže v obou městech. Jsme rádi, že jsme mohli na tomto projektu spolupracovat s městy, krajem i ministerstvem dopravy v zájmu místních obyvatel,“ řekl člen představenstva firmy Michael Oeljeklaus.

Městu to moc nepomůže, soudí Povšík

Podle předsedy podnikové rady Jaroslava Povšíka se ale Mladé Boleslavi dopravně příliš neuleví.

„Výpočty ještě nemáme, ale Boleslav bude neustále přetížená, z toho se nedostaneme. Nemyslím si úplně, že by to pomohlo. Pro město to zásadní nebude,“ řekl Povšík na dotaz, zda most pomůže zlepšit dopravu v Mladé Boleslavi.

Dodal, že se zvažoval také podjezd pod dálnicí, šlo ale o dražší variantu, proto se nakonec staví most.

Ten poslouží především kamionům, které budou přivážet komponenty nezbytné pro výrobu. Opačnou cestou budou závod opouštět nové vozy směřující do míst, jež nejsou vhodná pro vlakovou dopravu, které jinak firma dává přednost.

Přeprava nových vozů po železnici je jako ekologičtější způsob dopravy využívána zejména pro dálkové trasy a v současnosti se takto převáží přibližně 55 procent vyrobených automobilů z Mladé Boleslavi a Kvasin.

Přestože se podnik snaží uplatnit možnosti železnice v maximální míře, pro plynulé zajištění chodu závodu zůstává nákladní doprava nezbytnou součástí přepravní logistiky.