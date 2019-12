V nové malostranské sklárně Martina Janeckého vzniká Pražské Jezulátko

V nové malostranské sklárně Martina Janeckého vzniká před Vánoci první socha, Pražské Jezulátko. Zatímco slavný originál zázračné sošky je z vosku, toto bude celé ze skla. Je to teprve podruhé, co se do nesnadného úkolů pustil. První, které vyrobil před čtyřmi lety, dostal ve Vatikánu jako osobní dar papež František.