Čáslav rozhodne o skládce odpadu. V referendu se hraje o investice i sportovce

Aleš Kubelka
  12:50
V desetitisícovém městě na Kutnohorsku neexistuje žhavější téma. Skládka odpadu na okraji Čáslavi, která už takřka zastínila její dominantu, gotickou věž kostela svatého Petra a Pavla, rozděluje obyvatele na dva nesmiřitelné tábory. Zatímco její kritici poukazují na negativní ekologické i dopravní aspekty, přívrženci upozorňují na ekonomické přínosy.
Veřejného jednání o rozšíření obří skládky, která je už dnes vyšší než věž...

Veřejného jednání o rozšíření obří skládky, která je už dnes vyšší než věž čáslavského kostela, se účastnila spousta čáslavských obyvatel. Starosta a představitelé města chyběli. (3. dubna 2024) | foto: ČTK

Skládka v Čáslavi firmy AVE CZ
Skládka Čáslav firmy AVE (8. února 2023)
Veřejného jednání o rozšíření obří skládky, která je už dnes vyšší než věž...
Požár na skládce v Čáslavi firmy AVE CZ (15. dubna 2016)
I proto se dá očekávat, že referendum o budoucnosti skládky, kterou chce firma AVE rozšířit, bude provázet vysoká účast. Obecní plebiscit se uskuteční současně s volbami do Poslanecké sněmovny na začátku října a obyvatelé v něm rozhodnou, na kolik je pro ně existence skládky důležitá.

Společnost AVE CZ odkoupila skládku od města v roce 2011, kdy podepsala s jeho tehdejším vedením smlouvu o spolupráci.

„Z ní vyplývá, že AVE kupuje skládku s daným potenciálem a tento objem sem také bude moci uložit. A město se zavázalo, že nebude skládce lidově řečeno házet klacky pod nohy. Díky poplatkům za uložený odpad si totiž můžeme mimo jiné dovolit účtovat občanům nízký poplatek za jeho svoz,“ konstatuje starosta Čáslavi Jaromír Strnad (ČSSD).

Pokud se skládka nerozšíří, přijdeme o miliardu, říká starosta Čáslavi

Společnost AVE nyní plánuje rozšíření skládky o 2,5 milionu metrů krychlových. Hora odpadu by se podle vedení firmy měla zvětšovat postupně a s maximálním důrazem na ochranu životního prostředí.

„Chápeme obavy obyvatel, a proto jsme městu předložili nabídku, která výrazně překračuje naše zákonné povinnosti. Pokud budeme moci skládku rozšířit, zajistíme na následující čtyři roky bezplatný svoz odpadu všem občanům Čáslavi. Tím jim v peněženkách ušetříme zhruba 26 milionů korun. Kromě toho bychom vybudovali na naše náklady komunikace, aby kamiony obsluhující skládku přestaly jezdit přes centrum města dříve, než bude dokončený plnohodnotný obchvat města,“ říká Miloš Jiřík, právní ředitel skupiny AVE.

I v případě, že občané v referendu rozšíření skládky zamítnou, bude areál fungovat dále.

„Máme zde třídicí linku, zařízení pro stabilizaci odpadů, kompostárnu, sběrný dvůr a další provozy s kapacitou přes 330 tisíc tun odpadu ročně. Do provozu také uvedeme překládací stanici na shromažďování a distribuci komunálních odpadů do spaloven,“ upozorňuje mluvčí AVE CZ Barbora Kottová.

Samotné vedení radnice je rozšíření skládky nakloněné. „Všichni se shodneme na tom, že skládka není nic hezkého. Ale když už tady stojí, je naší povinností z ní získat maximum financí do rozpočtu. Pokud by se obyvatelé vyslovili proti záměru, znamenalo by to roční výpadek příjmu 50 milionů korun, které využíváme na investice. A pokud se budeme bavit o době po rozšíření skládky, tak ta by nám měla přinést v horizontu následujících dvaceti let nejméně miliardu korun,“ říká starosta Strnad.

Společnost AVE CZ současně upozorňuje na zavádějící tvrzení, že v případě změny územního plánu nemá právo na náhradu škody.

„Podle odborných analýz budou veškeré nároky naší společnosti, které vzniknou v důsledku nemožnosti rozšířit skládku, oprávněné. Mohou přitom dosáhnout až stovek milionů korun,“ konstatuje Miloš Jiřík.

Nechtějí být českou „popelnicí“

Zcela opačnou optikou hledí na dopady rozšíření skládky jeho odpůrci, kteří se obávají nárůstu dopravy, zdravotních rizik a dalších nepříznivých vlivů.

„Opravdu si firma AVE myslí, že občané Čáslavi vymění zdraví svých dětí a vnoučat za čtyři roky popelnic zdarma? Jak hloupí podle AVE naši obyvatelé asi jsou? Máme navíc informace z důvěryhodných zdrojů, že na skládce docházelo k závažnému porušování technologické kázně při ukládání nebezpečných odpadů, z čehož plynou naše obavy z negativních dopadů na zdraví lidí. Analýzy přitom ukazují, že bez peněz ze skládky se naše město obejde, zatímco bez čistého vzduchu, půdy a vody to určitě nepůjde,“ namítá Bohumil Bartuněk, zmocněnec přípravného výboru referenda.

Proti záměru bojuje také Český svaz ochránců přírody Zelená Čáslav. „Naše město rozšíření skládky nepotřebuje. Kapacita již hotové vany pokryje potřeby regionu na více než dvě stě let. Už dnes sem proudí odpady z celé republiky, nechceme být ještě větší popelnicí. Naší povinností je chránit zdraví obyvatel, vodu, ovzduší i krajinu. Společnosti AVE CZ, jedné z nejčastěji pokutovaných za porušování pravidel, navíc nedůvěřujeme,“ dodala Olga Hrubá ze zmíněného spolku.

Pokud by v referendu převážil tento názor, mělo by to ekonomické důsledky, před kterými varuje i místní podnikatel Jaroslav Vaňátko, jenž založil občanskou iniciativu „Budoucnost Čáslavi je ve Vašich rukou“.

„Uzavření skládky by znamenalo výrazné zdražení života čáslavských obyvatel. Poplatky za odpady by se jim totiž mohly zdvojnásobit, daň z nemovitosti vzrůst až trojnásobně. V ohrožení však bude i čáslavská nemocnice, která dostává od provozovatele AVE pět milionů korun ročně. Obávám se, že bez nich hrozí dokonce zavření špitálu,“ upozornil Vaňátko.

Klíčový partner sportovců

Obavy z potenciální „stopky“ nárůstu skládky sdílejí i představitelé místních sportovních klubů, kterým společnost AVE přispívá nemalé částky na provoz.

„Na náš hokejový klub by absence podpory společnosti AVE měla fatální dopad. Jelikož mandatorní výdaje už omezovat nemůžeme, byla by ohrožená činnost nejen dospělého týmu, ale následně i mládežnických družstev. V klubu totiž na pozicích jejich trenérů působí z velké části bývalí a současní hráči A-týmu. Reálné je i nedokončení současné sezony,“ obává se předseda HC Čáslav Viliam Chrenka.

Také pro fotbalový klub by ztráta generálního partnera představovala zásadní komplikaci při sestavování rozpočtu.

„Finanční příspěvek společnosti AVE tvoří klíčovou část našeho rozpočtu; jen díky němu můžeme zajistit běžný provoz a rozvíjet mládežnický i dospělý fotbal. Společnost je naším generálním partnerem již více než dvacet let. S velkou pravděpodobností bychom museli omezit rozvoj klubu. Už nyní jsme totiž nucení kvůli rostoucím nákladům na dopravu, vybavení či provoz tréninkového centra zvyšovat členské příspěvky,“ říká předseda FK Čáslav Jakub Svoboda.

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

